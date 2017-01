Премьера картины запланирована на 15 декабря 2017 года. Действие фильма будет происходить сразу после событий, показанных в предыдущем эпизоде. В ленте снялись Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер и Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре прошлого года.

Напомним, седьмой эпизод киносаги "Звездные войны: Пробуждение силы" собрал в мировом прокате 1,73 млрд долларов, заняв третье место в истории кино после "Аватара" (2,79 млрд) и "Титаника (2,19 млрд ).

Режиссером и сценаристом новой серии "Звездных войн" стал Райан Джонсон. В конце декабря восьмой эпизод был назван самой ожидаемой премьерой 2017 года.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq