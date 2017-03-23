В Сети появился новый трейлер третьего сезона сериала "Фарго", премьера которого состоится 19 апреля, сообщает Deadline. Действие в третьем сезоне происходит в 2010 году - через несколько лет после событий, описанных в предыдущих сериях.

Известный актер Юэн Макгрегор исполняет роли сразу двух персонажей - братьев Эммита и Рэя, которые находятся в постоянном соперничестве друг с другом. В сериале также снялись Кэрри Кун, Мэри Элизабет Уинстед, Дэвид Тьюлис, Майкл Стулбарг, Скут Макнэйри и Ши Уигхэм.

Ранее внимание фанатов привлек 30-секундный тизер третьего сезона, в котором Макгрегор появился в образе Рэя, с лысиной и с избыточным весом. Позже актер рассказал, что ему пришлось гримироваться для роли в течение нескольких часов.

"Фарго" - американский телесериал Ноя Хоули, снятый в жанре черной трагикомедии по мотивам одноименного фильма 1996 года братьев Итана и Джоэла Коэнов. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2014 года на канале FX. Главные роли в нем исполнили Билли Боб Торнтон, Мартин Фримен, Эллисон Толман и Колин Хэнкс. "Фарго" получил премии "Эмми" как лучший мини-сериал и был отмечен наградами за лучшую режиссуру и подбор актеров, а также завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал.

Премьера второго сезона состоялась в октябре 2015 года. В главных ролях снялись Патрик Уилсон, Тед Денсон, Кирстен Данст, Джесси Племонс, Джин Смарт. Недавно журнал Rolling Stone поместил "Фарго" с список самых ожидаемых сериалов 2017 года.