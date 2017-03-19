Издание "Лента" выбрало 13 главных сериалов ближайших месяцев.
- 1. "Вражда" (Feud), 1-й сезон
- 2. "Самурай Джек" (Samurai Jack), 5-й сезон
- 3. "Железный кулак" (Iron Fist), 1-й сезон
- 4. "Сын" (The Son), 1-й сезон
- 5. "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul), 3-й сезон
- 6. "Герилья" (Guerilla), 1-й сезон
- 7. "Фарго" (Fargo), 3-й сезон
- 8. "Гений" (Genius), 1-й сезон
- 9. "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale), 1-й сезон
- 10. "Дорогие белые" (Dear White People), 1-й сезон
- 11. "Американские боги" (American Gods), 1-й сезон
- 12. "Я люблю Дика" (I Love Dick), 1-й сезон
- 13. "Твин Пикс" (Twin Peaks), 3-й сезон