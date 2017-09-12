Хоррор "Оно" режиссера Андреса Мускетти установил новый рекорд для фильмов ужасов в американском прокате, сообщает The Guardian.

За первый уик-энд лента собрала 117,2 миллиона долларов в 4103 кинотеатрах США. Картина более чем удвоила достижения фильма "Паранормальное явление 3", заработавшего 52,6 миллиона за первые выходные в 2011-м.

"Оно" также установило рекорд среди всех сентябрьских премьер в истории. До этого лидером по сентябрьским сборам была анимационная комедия "Монстры на каникулах" 2015 года.

Лента Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.