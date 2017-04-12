ВИДЕО: В Таллине сняли странную пародию на "Тает лед"

DELFI Showtime |





Foto: Kadrs no video Количество пародийных роликов на хит "Тает лед" группы "Грибы" уже не поддается подсчету. Как уже сообщалось, свою версию сделали в Латвии, а на днях еще одну представили ученики Таллинской гуманитарной гимназии.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.