Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев 2017 года. Первое место пятый раз подряд занимает Келвин Харрис, который заработал в отчетный период $48,5 млн.

На второй строчке – Tiësto ($39 млн), на третьей – дуэт The Chainsmokers, в состав которого входят Эндрю Таггарт и Алекс Полл ($38 млн).

Далее следует Сонни Джон Мур, более известный как Skrillex ($30 млн).

Пятая позиция досталась Стиву Аоки ($29,5 млн), шестая – Томасу Уэсли Пентцу, который работает под псевдонимом Diplo ($28,5 млн).

Дэвид Гетта оказался на седьмом месте ($25 млн), а Marshmello, чье настоящее имя неизвестно, занимает восьмую строчку ($21 млн).

Замыкают первую десятку Мартин Гаррикс ($19,5 млн) и Антон Заславский, известный как Zedd ($19 млн).