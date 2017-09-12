Известный британский актер и режиссер Рэйф Файнс получил гражданство Сербии. Соответствующий указ был подписан премьер-министром этой балканской страны Аной Брабич. В настоящее время Файнс находится в Белграде, где снимает биографический фильм об известном советском артисте балета Рудольфе Нуриеве.

Файнс давно поддерживает тесные связи с Сербией. В 2010 году он снял фильм по пьесе Шекспира "Кориолан", где сыграл сам вместе с Джеральдом Батлером и Ванесой Редгрейв. Весной 2017 года актер присутствовал на инаугурации сербского президента Александра Вучича, сообщает Balkan Insight.

Наибольшую известность Файнсу принесли роли Амона Гета в фильме Стивена Спилберга "Список Шиндлера", а также Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере. В число других картин с его участием входят "Английский пациент", "Красный дракон", "Залечь на дно в Брюгге", "Отель "Гранд Будапешт" и два фильма Бондианы — "Скайфолл" и "Спектр".