JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR Денис ПУШИЛИН одобрил моё участие на ЕВРОВИДЕНИИ от ДНР, - ОгнЯ ТРОЛЛИНГ, как святое ПРИЧАСТИЕ и мирного МИЛОСЕРДИЯ пример!😘

A post shared by НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) on Mar 13, 2017 at 11:22am PDT