Среди гостей вечера можно было увидеть композитора Раймонда Паулса с супругой Ланой, предпринимательницу Саниту Колу, певца Маркуса Риву, знаменитую в светских кругах пару - Оскара Барщевскиса и Ирену Пулккинен и других. Посетил концерт и российский певец Борис Моисеев, который, как и Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми, предпочел нынешнее лето провести в Юрмале.