ФОТО: Сестра Ким Кардашьян порадовала поклонников аппетитными формами

DELFI Showtime |





Foto: instagram.com/kyliejenner Одна из сестер телезвезды Ким Кардашьян - Кайли Дженнер - порадовала своих поклонников в социальных сетях, опубликовав фото в бикини и в кружевном белье в свой 20-й день рождения. Снимки, на которых Кайли демонстрирует аппетитную фигуру, набрали в сумме более 10 миллионов лайков.









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