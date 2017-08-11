Снимки, на которых Кайли демонстрирует аппетитную фигуру, набрали в сумме более 10 миллионов лайков.
ФОТО: Сестра Ким Кардашьян порадовала поклонников аппетитными формами
Foto: instagram.com/kyliejenner
Одна из сестер телезвезды Ким Кардашьян - Кайли Дженнер - порадовала своих поклонников в социальных сетях, опубликовав фото в бикини и в кружевном белье в свой 20-й день рождения.
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