Несмотря на юный возраст, 18-летняя Айшат Кадырова в прошлом году стала директором модного дома Firdaws, который в 2009 году основала ее мать Медни Кадырова - супруга президента Чечни.

На первый показ Айшат собрались многочисленные российские знаменитости, в числе которых были Яна Рудковская, певица Нюша, Светлана Бондарчук, телеведущая Ольга Бузова, певец Тимати, а также итальянский модельер Стефано Риччи с семьей и вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле.

Представленная молодым дизайнером коллекция это женские платья в традиционном для Чечни стиле - в пол, полностью закрывающие руки, ноги и шею. Как уточняют российские СМИ, Айшат использовала для создания коллекции самые роскошные и дорогие ткани. Также девушка представила свои первые духи, названные в честь дома моды Firdaws. Первый флакон она торжественно преподнесла своей матери.

Sooo chic and beautiful... Очень красиво и достойно ! Айшат , ты большая молодец 💙 @dm_firdaws 🦋 #1мартапоказfirdaws @dm_firdaws #грозный2017 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Mar 1, 2017 at 8:19am PST