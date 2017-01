Хардинг – чемпионка США, призер чемпионата мира. В 1990-х годах ее экс-супруг Джефф Гиллоули решил устроить нападение на соперницу Хардинг, фигуристку Нанси Кэрриган. История получила широкую огласку. Кэрриган завоевала серебро на Олимпиаде, тогда как Хардинг стала лишь восьмой.

Ради роли Робби полностью трансформировалась. Благодаря специальным накладкам для лица и тела актриса кажется сильно располневшей.

Бывшего мужа Хардинг сыграет Себастьян Стэн. Картина должна выйти в прокат в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Робби попала в рейтинг самых "кассовых" актеров 2016 года по версии журнала Forbes.

