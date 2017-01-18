Как сообщает "7 дней", в разговоре с журналистами издания Дубцова, не стесняясь, признала, что воспользовалась достижениями эстетической медицины - певица сделала пластику груди после рождения ребенка и его кормления. По словам артистки, она не считает пластическую хирургию злом, если, конечно, держаться в рамках разумного.