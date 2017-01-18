Как сообщает "7 дней", в разговоре с журналистами издания Дубцова, не стесняясь, признала, что воспользовалась достижениями эстетической медицины - певица сделала пластику груди после рождения ребенка и его кормления. По словам артистки, она не считает пластическую хирургию злом, если, конечно, держаться в рамках разумного.
Ирина Дубцова призналась, что сделала пластическую операцию(1)
Foto: Sputnik/Scanpix
Российская певица Ирина Дубцова не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам.
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