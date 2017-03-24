"Меня изводили в школе, называли толстушкой, дразнили за то, что я хочу стать актрисой, запирали в чулане и хохотали надо мной. Я никогда не была самой красивой девочкой в школе, у меня всегда были большие ноги, мне даже говорили, что мне, возможно, повезет стать актрисой, если я удовольствуюсь ролями толстушек", - цитирует The Hollywood Reporter выступление звезды.

На встрече с детьми и подростками Уинслет призналась, что иногда она всерьез подумывала отказаться от карьеры - так тяжело ей давались поиски ролей. Однако на сегодняшний день на ее счету - шесть номинаций и одна победа на "Оскаре", три "Золотых глобуса" и множество других наград.

После этого признания актриса также рассказала о том, что в самом начале ее карьеры ей не предлагали нормальных ролей и юная актриса довольствовалась "крокодилами, чучелами и темными феями", а однажды она даже выступала в роли танцующей лягушки.

"Я постоянно чувствовала, что не соответствую окружающим людям, что я "недостаточно хороша" для них. И все потому, что я не подходила под чужие принятые идеалы совершенства", - поделилась воспоминаниями актриса.

"Но все это неожиданно закончилось, когда меня пригласили играть в фильме "Титаник". Подумать только, Кейт из магазинчика в Рединге снимется в такой эпической ленте!" - добавила она.