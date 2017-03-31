Поэт Евгений Евтушенко, который в настоящее время живет в США, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену поэта Марию Новикову.

"Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование", - сообщила супруга поэта журналистам.

Летом 2015 года в Москве врачи Центрального клинического военного госпиталя имени П. В. Мандрыка провели успешную операцию на сердце Евтушенко. Для устранения проблем с сердечным ритмом поэту в ходе операции ввели кардиостимулятор.

В середине декабря 2014 года Евтушенко был госпитализирован в одну из клиник Ростова-на-Дону, потом поэта перевели в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, а затем - в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве.

Евгений Евтушенко - известный поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер. Родился в 1933 году в Иркутской области. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году.

В общей сложности опубликовано более 150 книг, написанных Евгением Евтушенко. Среди самых известных его творений - поэмы "Братская ГЭС", "Мама и нейтронная бомба", сборник стихов "Граждане, послушайте меня". Он также является автором публицистических произведений, мемуарной прозы. Евтушенко выпустил антологию русской поэзии "Поэт в России больше, чем поэт".

С 1991 года Евгений Евтушенко постоянно живет в США, где преподает в Университете Талсы, выступает с лекциями о русской поэзии и европейском кино в других американских учебных заведениях.