Миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова решили разойтись после десяти лет совместной жизни. Родители двух детей останутся друзьями и партнерами в совместных проектах. Общих сына и дочь они собираются воспитывать совместно.

Об этом говорится в заявлении пары, поступившем в редакцию РБК. "После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", - говорится в совместном сообщении.

Абрамович и Жукова объяснили изданию, что намерены совместно воспитывать их 7-летнего сына Аарона и 4-летнюю дочь Лею. Также пара продолжит работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

36-летняя Дарья Жукова - дизайнер, основатель и глава Центра современной культуры "Гараж", издатель и главный редактор одноименного журнала. Она познакомилась с Абрамовичем в феврале 2005 года на вечеринке после матча футбольного клуба "Челси", которым миллиардер владеет с 2003 года, в Барселоне.

50-летний Роман Абрамович - российский предприниматель, миллиардер. В 2001-2008 году занимал пост губернатора Чукотки, в 2008-2013-м - председателя думы Чукотского автономного округа. Эксперты Forbes оценивают состояние Абрамовича в 9,2 миллиарда долларов. Предприниматель занимает 139-е место в рейтинге богатейших людей мира и 12-е место в списке богатейших людей России.

От бывшей жены Ирины у Абрамовича пятеро детей - двое сыновей и три дочери. С ней миллиардер развелся в марте 2007 года. По данным Forbes, при разводе Ирина Маландина получила 300 млн долларов, роскошное поместье в графстве Уэст-Сассекс, две лондонские квартиры, замок во Франции Сhateau de la Croe, а также возможность проводить время на яхте Pelorus и пользоваться частным "Боингом" экс-супруга.

Как отмечало издание, "стюардесса Ирина Маландина выходила замуж за директора кооператива "Уют", производившего резиновые игрушки, а развелась с нефтетрейдером, владельцем "Сибнефти", "Евраза", футбольного клуба "Челси" и губернатором Чукотки".

Жукову в прессе долгое время называли "подругой Абрамовича". В 2015 году The Times написала о "тайной свадьбе" миллиардера и дизайнера. Издание ссылалось на интервью Жуковой газете The Wall Street Journal, в котором говорилось, что пара "встретилась в 2005 году и поженилась несколько лет спустя".