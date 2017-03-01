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В наши дни пластическая хирургия стала уже обыденной вещью. И не только среди голливудских звезд, но и в Латвии. Правда, не все пока готовы признаваться публично, что прибегали к услугам эстетической медицины. Впрочем, есть и те, кто не делает секрета из своего желания выглядеть лучше или моложе.