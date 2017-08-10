"Развод заглох. За последние несколько месяцев они ничего не сделали, чтобы продвинуть этот процесс, и всем кажется, что они и не собираются это делать", — отметил неназванный источник издания.

В мае 2017 года это же издание сообщало, что Питт и Джоли тайно встречаются от своих детей. На "оттепель" в отношениях пары большое влияние оказал отказ Питта от употребления алкоголя. Их друзья думают, что приостановка бракоразводного процесса может означать готовность пары к следующему шагу.

"Я не удивлюсь, если они заявят об отмене развода и попытаются все наладить", — приводит журнал слова знакомого экс-супругов.

Ранее пара объясняла решение о разводе "непримиримыми разногласиями".