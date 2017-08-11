Сыновья британской принцессы Дианы расскажут о матери в новом документальном фильме, сообщает Entertainment Weekly. Принцы Уильям и Гарри приняли участие в съемках ленты для канала NBC.

Премьера двухчасовой картины "Диана, 7 дней" состоится 1 сентября. Фильм исследует неделю, прошедшую с момента гибели принцессы до ее похорон.

Уильям и Гарри расскажут о своей первой реакции на новость о смерти Дианы, поделятся личными воспоминаниями о матери, о том, что она значила для них тогда и теперь.

В записи также принимали участие экс-премьер Великобритании Тони Блэр, брат принцессы Чарльз Спенсер, ее сестра Сара Маккоркодейл.

Ранее сообщалось, что на канале HBO состоялась премьера документального фильма "Диана, наша мать: ее жизнь и наследие". Ленту сняли по заказу принцев Уильяма и Гарри.

Также сообщалось, что британский Channel 4 показал документальный фильм "Диана: Ее собственные слова", который вызвал у зрителей неоднозначную реакцию.