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Foto: Sputnik/Scanpix
Звезды шоу-бизнеса делают все возможное, чтобы быть не только на слуху, но и на виду. В ход идут эксцентричные выходки и костюмы. Перья, блестки, многослойные ткани с яркими принтами, нелепые узоры — все это мы видели, и не раз, но звезды не сдаются и создают все более экстравагантные образы.
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