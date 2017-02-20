На этот раз предметом бурных обсуждений стало видео девушки в постели с другом - российским рэпером Глебом Голубиным, известным как Pharaoh. Тут, правда, уместно сделать оговорку, что видео было снято во время фотосессии, в которой молодые люди участвовали для журнала Tatler.