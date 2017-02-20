ВИДЕО: Дочь Евгения Кафельникова продолжает шокировать

Foto: instagram.com/alesyakaf

Алеся Кафельникова - дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова, все больше закрепляется в статусе плохой девчонки. Ее уже упрекали за снимки с "косячком", слишком откровенные образы и неоднозначные высказывания о своей стране ("ненавижу Россию"), за что ей уже пришлось извиняться.