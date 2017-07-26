Телеканал LNT во время съемок заседания кабинета министров, посвященного налоговой реформе, снял на видео странное занятие, которым увлекся министр юстиции Дзинтарс Расначс (Национальное объединение), сообщает Skaties.lv.

В тот момент, когда обсуждается увеличение минимальной зарплаты в стране, министр пытается пальцем забить в стакан некий предмет, похожий на шарик из бумаги. Видео можно посмотреть здесь.

Дзинтарс Расначс регулярно привлекает внимание СМИ своим нетипичным для политика поведением. Он публикует в своем профиле на Facebook фотографии из повседневной жизни (рыбалка, грибы, путешествия - причем, классические "туристические" снимки), в прошлом году женился в четвертый раз, а затем был оштрафован на 250 евро за то, что на служебной машине в рабочее время перевозил шкаф к своей новой супруге.