18 февраля рижский музыкальный лейбл Amber Muse готовит следующее мероприятие серии LOFT Project, которое состоится в новом пространстве Loftique. В качестве главного гостя пригласили одного из основных артистов берлинской звукозаписывающей компании Dirt Crew Recordings – Ponty Mython. Также сыграет рижанин Judzhen.

Ponty Mython родом из России, но в данный момент проживает в Вильнюсе. Он диджеит уже больше десяти лет, и первую запись "No More Hits" выпустил в 2012 году, сразу продемонстрировав, на что способен как продюсер: вслед за дебютом последовали релизы на Tusk Wax, Beats Delivery, Arma, Capital Bass и ремиксы для больших артистов вроде Red Rack'em, Ejeca, Octo Octa, OOFT! и Christophe. Год спустя он стал участником Red Bull Music Academy Bass Camp и начал сотрудничать с другим успешным российским продюсером Kito Jempere. Вместе они открыли лейбл звукозаписи Beats Delivery.

Прошлые два года оказались для Ponty Mython по-настоящему прорывными: он стал резидентом знаменитого берлинского лейбла Dirt Crew, а также начал издаваться на Quintessentials. На сегодняшний день музыкальная география этого артиста широка: он выпускался и выступал по всему миру от Швеции и России, до Германии, Великобритании и Колумбии.