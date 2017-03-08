21 апреля в Рижском Доме rонгрессов пройдет концерт, приуроченный к юбилею Ольги Пирагс.

В концертной программе будут звучать джазовые композиции, эстрадные песни и романсы. Также в концерте примут участие приглашенные гости и друзья певицы: Ивар Калниньш (Латвия), Евгений Шур (Латвия), Гасан Багиров (Санкт-Петербург).

Слава рижской джаз-дивы всенародна. Ольга работала на Латвийском радио, выступала вместе с самыми знаменитыми артистами - Аллой Пугачевой, Софией Ротару, Александром Серовым, Валерием Леонтьевым, Ларисой Долиной. Она являлась солисткой оркестра эстрадной и легкой музыки под управлением Раймонда Паулса, Алниса Закиса и Гунара Розенберга, сотрудничала с эстрадно-симфоническими оркестрами под управлением Юрия Силантьева, Алниса Закиса, Раймонда Паулса, Александра Михайлова, Анатолия Бадхена, Владимира Василевского, Анатолия Кролла; с ансамблем "Мелодия" под руководством Бориса Фрумкина представляла культуру Латвии на самых престижных площадках Москвы - в концертном зале "Россия", Колонном зале Дома Союзов, Театре эстрады, в концертном зале Олимпийской деревни и др.

Именно Ольга Пирагс исполняет две ставшие очень популярными песни композитора Марка Минкова – "Старый рояль" и "Спасибо, Музыка, тебе", которые звучат в кинофильме режиссера Карена Шахназарова "Мы из джаза".

Билеты на концерт можно приобрести в кассах сети Biļešu Serviss.