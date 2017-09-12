25 октября в Arēna Rīga состоится большой концерт "Руки Вверх", посвященный 20-летию группы.

Юбилейный концерт - это эмоциональное событие для нескольких поколений людей, кто взрослел, влюблялся, испытывал первые разочарования и веселился под песни группы в любой период из 20 лет существования коллектива. Пик популярности группы пришелся на конец 90-х и начало нулевых, и это время у многих стабильно ассоциируется с песнями "Руки вверх", которые до сих пор вызывают теплые воспоминания и улыбку даже у тех, кто в обычной жизни предпочитает музыку других направлений.

"Руки вверх" - уникальный пример успеха поп-группы на российской эстраде. На протяжении уже 20 лет группа не теряет своей популярности, много гастролирует и пишет новые песни. Во время своего юбилейного концерта группа исполнит все свои хиты: "Крошка моя", "Студент", "18 мне уже", "Алешка", "Лишь о тебе мечтая" и многие другие.

Билеты в кассах Biļešu serviss.