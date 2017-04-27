18 мая в квартале Калнциема выступит российская группа "АлоэВера".

Музыка "АлоэВера" — это экспериментальный диско-поп про романтику, легкий цинизм, воздушность, чистоту, секс и порочность.

Пять лет назад пятеро музыкантов из Екатеринбурга собрали группу. А в октябре 2016-го выпустили свой пятый альбом — "Как Боги", который стал бестселлером предпродаж в русском iTunes, наряду с Леди Гагой и Робби Уильямсом.

"Мы впервые будем выступать в Риге, - рассказывает солистка группы Вера Мусаелян. - Первое свидание всегда волнительно, но мы за то, чтобы с самой первой встречи предстать друг перед другом настоящими, отбросив стыд, скромность, страхи и предрассудки. Мы пришли жить, танцевать и целоваться".

Перед премьерным рижским выступлением "АлоэВера" на сцене квартала Калнциема выступит режиссер Нового рижского театра Владислав Насташев. Вход свободный, начало - в 18:00.