Aicinājumu uz cīņu 68 gadus vecais Formens ievietojis savā "Twitter" kontā.

"Stīven Sīgal, es izaicinu tevi viens pret vienu, es boksēšos, tu vari izmantot stilu, kādu gribi. 10 raundi Lasvegasā," teikts Formena izaicinājumā.

Steven Seagal, I challenge you One on one, I use boxing you can use whatever. 10 rounds in Vegas pic.twitter.com/tTy7Qo4zHF— George Foreman (@GeorgeForeman) October 2, 2017