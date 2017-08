Porziņģis izvēlēts par galveno tēlu tiešsaistes aplikācijai, kas vienlaicīgi ir mobilā spēle un resurss virtuālas naudas pelnīšanai "NBA 2K" datorspēlei. 2016. gada versijā šīs aplikācijas "seja" bija Oklahomsitijas "Thunder" zvaigzne Pols Džordžs, bet aizvadītajā sezonā – Karls Entonijs Taunss no Minesotas "Timberwolves".

We're excited to announce @kporzee as the #MyNBA2K18 cover athlete! @MyNBA2K is back & packed with new, improved features for fans to enjoy! pic.twitter.com/DZgoegYFNx