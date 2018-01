Trešdienas, 3. janvāra, vakarā sporta erudīcijas spēlē "Vai zini vairāk par Kreipānu?" gaidāma īpaši muzikāla cīņa – grupa "DaGamba" uz dueli izsauks kolēģus Mārtiņu Jātnieku un Ati Zviedri.

Čellu trio spēlē pārstāvēs mūziķi Valters Pūce un Dainis Tenis, kurus vieno ne tikai kopīga muzicēšana, bet arī aizraušanās ar basketbolu. Un kamēr Dainis lepojas ar to, ka 17 gadu vecumā iemācījies triekt bumbu grozā no augšas, Valters teic, ka mākot lēkt ar skrituļdēli! Viņus abus interesē Kristapa Porziņģa un Maira Brieža panākumu noslēpums, un, ja to zinātu, tā viņiem šajā spēlē noteikti noderētu! Jo pašmāju sportistu atminēšana abiem puišiem izrādīsies īsts "cietais rieksts."

"DaGambai" pretim stāsies pavisam unikāla komanda – mūziķi Mārtiņš Jātnieks un Atis Zviedris, kuri ar sportu nodarbojas jau kopš bērnības un tāpēc viņiem ir ko stāstīt par saviem piedzīvojumiem sportā – piemēram, Mārtiņš spilgti atceras, kā reiz teikvando sacensībās viņu "atslēdza" ar spērienu pa pakausi, bet Atis, mēģinot izpildīt salto uz rampas, reiz salauzis ribu! Kā puišiem klāsies šajā spēlē un kura no komandā uzvarēs – uzzini jau šovakar, 3. janvārī plkst. 21:00, kanāla 360TV spēlē "Vai zini vairāk par Kreipānu?"