Viens no Bufalo ledus arēnas darbiniekiem, kas gatavoja vārtus gaidāmajai spēlei, tika pamatīgi sabiedēts, kad treniņā pa viņu tika raidītas vairākas ripas, no kurām viena trāpīja, raksta portāls "Yahoo! Sports".

After just dodging pucks from the Czech team, this #WorldJuniors staff member gets hit in the Sweden end. Get the ice packs. pic.twitter.com/HOU1zDmAQg