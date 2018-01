Kaut pretinieki mačā trāpīja 18 tālmetienus, favorīti "Spurs" uzbruka pietiekami pārliecinoši un nedeva viesiem lielas cerības, galvenā trenera Grega Popoviča 69. dzimšanas dienu atzīmējot ar uzvaru.

"Kings" komanda jau pašā spēles ievadā palika bez galvenā trenera, kuru piemeklēja veselības problēmas, un zaudēja "Spurs" 13.reizi pēc kārtas.

Bertāns nospēlēja 21 minūti, trāpot vienīgo izpildīto divpunktu raidījumu un divus no sešiem tālmetieniem. Tāpat rūjienietis izcīnīja četras atlēkušās bumbas un izdarīja četras rezultatīvas piespēles.

Uzvarētājiem sezonas rezultatīvāko maču aizvadīja 23 punktus sametušais Brins Forbss, pa 15 punktiem guva Lemarkuss Oldridžs un Manu Džinobili, kamēr pa 14 punktiem trāpīja Pau Gazols un Dežonte Marejs, kuriem bija arī attiecīgi 11 un desmit bumbas zem groziem.

"Kings" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Deārons Fokss, kurš realizēja visus sešus izmestos trejačus, 21 punktu iemeta piektdien 41. dzimšanas dienu atzīmējušais Vinss Kārters, bet ar 19 punktiem izcēlās Džordžs Hils.

Kopumā mačā jau no pirmajām minūtēm dominēja "Spurs", kas ātri ieguva 12:3 vadību. Bertāns laukumā pirmoreiz devās pirmās ceturtdaļas vidū un viņa tālmetiens drīz vien panāca 19:12, bet pēc pirmās ceturtdaļas mājinieki bija vadībā ar 29:22.

Losandželosas "Kings" šai spēlē vadīja trenera palīgs Elstons Tērners, jo mača otrajā minūtē pēkšņs nelabums piemeklēja "Kings" galveno treneri Deivu Jēgeru, kurš devās uz ģērbtuvēm un turpinājumā vairs vienībai nepalīdzēja.

Kings head coach Dave Joerger experienced a momentary episode of light headedness tonight during the first quarter at San Antonio. For precautionary reasons he will not return to the bench this evening.

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 29, 2018