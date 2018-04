Milānas basketbolisti savā šosezon pēdējā Eirolīgas mačā mājās ar ar rezultātu 95:96 (27:18, 28:24, 14:19, 18:26, 8:9) pagarinājumā piekāpās Atēnu "Panathinaikos Superfoods" komandai no Grieķijas.

Mača rezultāta tablo nepilnas trīs sekundes pirms pamatlaika beigām vēstīja rezultātu 87:84 viesu labā, Bertānam cenšoties izpildīt tālmetienu. To ar noteikumu pārkāpumu apturēja Kriss Singltons, līdz ar to latvietim bija iespēja izpildīt trīs soda metienus. No soda metienu līnijas Bertāns bija aukstasinīgs un izrāva neizšķirtu 87:87, līdz ar to bija jāaizvada pagarinājums. Tā nogalē Itālijas klubs bija vadībā ar 95:94, tomēr pēdējā sekundē Maiks Džeims izrāva pretiniekiem uzvaru.

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 21 minūti un 24 sekundes, kuru laikā realizēja visus savus piecus soda metienus, bet aizmeta garām četrus tālmetienus un vienu divpunktu metienu. Vēl viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, trīs reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un tika pie viena efektivitātes koeficienta punkta.

Milānas komandā rezultatīvākie bija lietuviešu basketbolisti, Artūram Gudaitim gūstot 18 punktus un izcīnot desmit atlēkušās bumbas, bet Mindaugam Kuzminskam iemetot 16 punktus.

Pretiniekiem pa 18 punktiem guva Džeimss, Niks Kalatenss un Džeimss Gists.

Citā mačā elkoņa traumas dēļ nespēlēja Jānis Timma, bet rezervē palika Rinalds Mālmanis, viņu pārstāvētajai Spānijas komandai Vitorijas "Baskonia" savā laukumā ar rezultātu 79:81 (18:13, 14:20, 19:27, 28:21) savā laukumā piekāpjoties Stambulas "Anadolu Efes".

Līdz ar zaudējumu "Baskonia" regulāro čempionātu noslēgusi septītajā vietā un ceturtdaļfinālā tiksies ar pērnā gada čempioni Stambulas "Fenerbahce Doguš".

"Baskonia" rindās pa 17 punktiem sameta francūzis Vensāns Puarjē un gruzīns Tornike Šengelija, savukārt "Anadolu Efes" vienībā ar 21 punktu izcēlās amerikānis Ēriks Makolums.

Ārpus pieteikuma ceturtdien atkal palika Rodions Kurucs, kura pārstāvētā Spānijas komanda Barselonas "Lassa" savu skatītāju priekšā ar rezultātu 86:82 (31:18, 23:27, 18:21, 14:16) pārspēja Maskavas apgabala "Himki".

"Lassa" komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Huans Karloss Navarro. Savukārt Krievijas vienībā 21 punktu iemeta amerikānis Entonijs Džils.

Uzvaru pēdējā kārtā svinēja regulārā čempionāta spēcīgākā komanda Maskavas CSKA, kas savā laukumā ar rezultātu 92:81 (23:24, 14:20, 27:19, 28:18) pārspēja Serbijas klubu Belgradas "Crvena zvezda mts".

Maskaviešiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Vitālijs Fridzons, kamēr 18 punktus sameta amerikānis Korijs Higinss. Viesiem ar Ognjens Dobričs.

Ceturtdaļfinālā gaidāmas Krievijas komandu duelis, kurā CSKA tiksies ar "Himki" basketbolistiem. Pārējie ceturtdaļfināla pāri tiks noskaidroti piektdienas mačos.

Savukārt ar zaudējumu regulāro čempionātu noslēdza "Fenerbahce Doguš", kas savā laukumā ar rezultātu 91:99 (14:22, 22:25, 15:12, 32:24, 8:16) piekāpās Spānijas klubam Malagas "Unicaja".

Uzvarētājiem ar 31 punktu un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās serbs Nemanja Nedovičs. Tikmēr Stambulas vienībā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija grieķis Kosts Sluks.

ULEB Eirolīgas regulārajā čempionātā ar 24 panākumiem 30 cīņās uzvarēja Maskavas CSKA, otrā ar 21 panākumu bija Stambulas "Fenerbahce Doguš", bet pa 19 uzvarām ir Jāņa Strēlnieka pārstāvētajai Pirejas "Olympiakos" komandai un vēl vienai grieķu vienībai Atēnu "Panathinaikos Superfoods". Tiesa, Strēlnieka pārstāvētais klubs vēl vienu maču aizvadīs piektdien.

Tālāk ar 18 uzvarām seko Madrides "Real", kamēr 17 panākumi ir Kauņas "Žalgiris" rēķinā, bet viena uzvaru mazāk iekrājušas Jāņa Timmas un Rinalda Mālmaņa pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia" un Maskavas apgabala "Himki".

Šīs astoņas komandas nodrošinājušas vietu izslēgšanas turnīrā.

Aiz pirmā astotnieka ar 13 uzvarām ir Telavivas "Maccabi FOX" un Malagas "Unicaja" komandas, bet pa 11 panākumiem ir Bambergas "Brose", Barselonas "Lassa", Belgradas "Crvena Zvezda mts" un "Valencia Basket" vienībām. Priekšpēdējā vietā sezonu noslēgs Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" komanda, kas tikusi pie desmit uzvarām, bet pēdējā ar septiņiem panākumiem ir Stambulas "Anadolu Efes".

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas spēlēs.