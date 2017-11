"Ja pēc 20 gadiem es secināšu, ka basketbols bijis manas dzīves labākā daļa, tas nozīmēs, ka esmu izgāzies," intervijā "Complex News" saka 39 gadus vecais Braients. "Basketbolā uzvarēt bija viegli. Nākamajiem 20 gadiem manā dzīvē ir jābūt labākiem nekā iepriekšējiem diviem gadu desmitiem. Tieši tik vienkārši un tas mani iedvesmo."

"Es gribu aizmirst visus iepriekšējos sasniegumus un fokusēties uz nākamajiem, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti," saka bijusī NBA zvaigzne. "20 gadus ilga karjera. Mantojums. Kobe Braients. To būtu ļoti viegli turpināt izmantos. Grūtāk ir, ja to visu atstāj pagātnē, un koncentrēties uz skaņu ierakstu studiju, uz kompāniju, kas izdos grāmatas, ražos filmas. Fokusēties uz nākotni prasa lielu drosmi, jo ja tu izgāzies, kas tad? Vienmēr ir vieglāk ar to, kas tev jau ir un pieder. Bet mēs tā nedarīsim!"

Kobe Braients ir izveidojis savu skaņu ierakstu studiju "Kobe Studios", kā arī riska kapitāla kompāniju "Bryant-Stibel" un iesaistījies vairākos citos uzņēmumos un biznesos.

No NBA Kobe Braiens atvadījās pēc iepriekšējās sezonas. Savas karjeras laikā viņš piecreiz kļuva par NBA čempionu, saņēma sezonas vērtīgākā spēlētāja balvu un 18 reizes piedalījās NBA Zvaigžņu spēlēs.