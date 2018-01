Milānas basketbolisti viesos ar rezultātu 79:63 (26:19, 9:13, 21:14, 23:17) pārspēja Pistoijas "Flexx".

Īpaši ražīga Bertānam bija pirmā ceturtdaļa, kurā viņš iemeta trīs no četriem tālmetieniem.

Viņš šajā mačā laukumā pavadīja 21 minūti, kuras laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, četrus no septiņiem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat rūjienietis veica divas rezultatīvas piespēles, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja divas piezīmes. Viņš šajā mačā tika pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem.

Latvietis ar 16 punktiem bija rezultatīvākais Milānas komandas rindās.

Bertānam šis bija pirmais mačs Jaunajā gadā, jo pagājušajā nedēļā notikušajos dueļos A sērijā un ULEB Eirolīgā viņš nepiedalījās.

Ojārs Siliņš svētdien samierinājās ar diviem punktiem mačā, kurā viņa pārstāvētā Trento "Dolomiti Energia" komanda ar rezultātu 67:78 viesos piekāpās Sasāri "Banco di Sardegna" spēlētājiem, pārtraucot četru uzvaru sēriju.

Tikmēr citā mačā tribīnēs palika Rihards Kuksiks, kura pārstāvētā Pezāro "Victoria Libertas" komanda ar 71:72 viesos piekāpās Venēcijas "Umana Reyer".

A sērijas kopvērtējumā vadībā ar 11 uzvarām 14 spēlēs atrodas Avelīno "Sidigas" basketbolisti un "EA7 Emporio Armani".

Tikmēr "Dolomiti Energia" ar septiņām uzvarām ir devītajā vietā, bet "Victoria Libertas" guvusi trīs panākumus un atrodama pēdējā, 16.pozīcijā.