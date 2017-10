Kā vēstīts, "Ventspils" komanda trešdien ar rezultātu 73:72 (18:19, 18:18, 20:17, 17:18) ļoti līdzīgā mačā pieveica Spānijas klubu Tenerifes "Iberostar", kas pavasarī triumfēja šajās sacensībās.

"Liels prieks par uzvaru. Komandas "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) spēlē pavisam citādāku basketbolu, tāpēc grūti sagatavoties starptautiskajiem mačiem, jo šeit ir arī garie spēlētāji, bet nacionālajā čempionātā visi dzīvojas pa ārpusi. Mums jāpielāgojas, bet prieks, ka uzvarējām jau pirmajā spēlē," pēc mača pauda Štelmahers. "Daudziem varbūt tas ir pārsteigums, bet es noteikti ticēju un arī spēlētāji parādīja, ka ticēja saviem spēkiem."

"Šis ir tikai pirmais solis, bet mums vēl nepieciešami daudzi soļi, lai būtu optimālajā formā," stāstīja treneris.

Šajā mačā "Ventspils" izmantoja vien astoņu spēlētāju rotāciju, Štelmaheram atzīstot, ka tā var būt arī turpmāk. "Gribam pienesumu arī no spēlētājiem, kas darbojas mazāk, bet viss notiek soli pa solim. Labāk uzvaru spēli ar astoņiem basketbolistiem nekā spēlēju ar 14 un zaudēju."

Zīmīgi, ka pirmajā puslaikā ļoti maz spēlēja Ronalds Zaķis, kurš vēlāk iemeta uzvaras grozu un izcēlās arī ar daudzām citām skaistām epizodēm. Štelmahers nenoliedza, ka šādi centies pārsteigt pretinieku komandu, atzīstot, ka tas arī ir izdevies.

"Šādu Spānijas augstākās līgas (ACB) komandu varam uzvarēt tikai visi kopā. Pa vienam to mēs nevarētu pateikt," pēc mača teica pats Zaķis.

""Ventspils" uzvarēja pelnīti un mums bija tiešām slikta spēle. Sākumā darbojāmies bez enerģijas un koncentrēšanās, pirmajā puslaikā netrāpot nevienu tālmetienu," teica Tenerifes vienības galvenais treneris Nenads Markovičs. "Otrajā puslaikā aizvadījām ļoti labas pirmās trīs minūtes un ātri panācām septiņu punktu pārsvaru, tomēr nespējām turpināt spēlēt tādā pat ritmā."

"Mūsu komandai nav viegli pēc titula zaudēt pirmajā spēlē, tomēr jāmācās no šī dueļa," stāstīja Markovičs, izsakoties, ka apakšgrupa šī gada turnīrā ir ļoti smaga. "Komandas ir līdzvērtīgas un neredzu nevienu izteiktu favorīti. Protams, mēs esam čempioni, bet visas komandas ir ļoti labas. Nav neviena, kura ir spēcīgāka un arī par nevienu nevar pateikt, ka tā ir pastarīte. Mums gan ir grūtāk, jo arī uz nacionālā čempionāta spēlēm jāceļo no salas un tas prasa daudz laika."

""Ventspils" no pirmās minūtes parādīja, ka vairāk par mums vēlas spēlēt. Tā nedrīkst notikt. Esam čempioni un mums tas jāparāda no pirmās minūtes, tomēr pretinieki šoreiz cīnījās vairāk par mums," atzina 14 punktus iemetušais "Iberostar" vienības basketbolists Nikolass Rikoti. "Piekrītu trenerim, ka labi nospēlējām vienīgi otrā puslaika pirmajās trijās minūtēs, bet tad apstājāmies, jo domājām, ka spēle būs mūsu rokās."

Abas komandas FIBA Čempionu līgā spēlē B apakšgrupā, kur sacenšas arī latvieša Artūra Strautiņa pārstāvētā Itālijas komanda Kapo d'Orlando "SikeliArchivi", Vācijas vienība Ludvigsburgas "MHP Riesen", Grieķijas klubs Saloniku PAOK, Klaipēdas "Neptūnas" no Lietuvas, "Gaziantep" no Turcijas un Šalonas pie Sonas "Elan" no Francijas.

Pirmās trīs spēles šajā grupā notika jau otrdien, kad Strautiņa pārstāvētā "SikeliArchivi" ar 77:82 zaudēja "Gaziantep" komandai, "Neptūnas" ar 75:73 uzvarēja "Elan", bet "MHP Riesen" ar 103:70 sagrāva PAOK basketbolistus.

Šosezon FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā komandu skaits no 40 samazināts uz 32, lai veicinātu turnīra kvalitāti. Komandas sadalītas četrās grupās pa astoņām katrā un aizvadīs divu apļu turnīru, četrām labākajām sasniedzot izslēgšanas turnīru, bet piektajā un sestajā vietā palikušajām vienībām sezonu turpinot FIBA Eiropas kausā.