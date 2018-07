Par došanos uz Latviju Fizdeils, kurš pavasarī amatā nomainīja Džefu Hornačeku, jau iepriekš izteicies vairākkārt, taču iepriekš nebija zināms, kad "Knicks" jaunais galvenais treneris to darīs.

"Kristaps no manis nogurs, jo to divu dienu laikā, kamēr būšu Latvijā, mēs skatīsimies video, jo man viņam ir tik daudz ko pastāstīt," pajokoja Fizdeils. "Video ir lietas no Hornačeka laikiem un arī no Porziņģa pirmās sezonas."

"Knicks" jaunais treneris Porziņģi grib izmantot dažādās spēlātāja pozīcijās un, iespējams, pat kā vieglo uzbrucēju. "Tā tiešām ir privilēģija, ka man komandā ir puisis, kuru varu izmantot tik daudzpusīgi. Es vienkāršu redzu laukumā tik daudz pozīciju, kur Kristaps var mūsu labā būt ļoti dinamisks," uzsvēra Fizdeils.

Fizdeils uz Latviju nolēmis doties par spīti tam, ka Porziņģim ceļgala krustenisko saišu plīsuma dēļ būs jāizlaiž sezonas sākums un laukumā viņš varētu atgriezties vien ap Ziemassvētkiem.

Hornačeks no "Knicks" galvenā trenera amata tika atlaists uzreiz pēc sezonas beigām. Ņujorkas vienība izcīnīja tikai 29 uzvaras 82 spēlēs, piekto gadu pēc kārtas neiekļūstot NBA izslēgšanas turnīrā.

Porziņģis, kurš aizvadīja vien nedaudz vairāk kā pusi sezonas jeb 48 spēles, bija rezultatīvākais komandas spēlētājs ar vidēji 22,7 gūtajiem punktiem. Viņš bija arī otrs labākais cīņā par atlēkušajām bumbām, vidēji mačā sakrājot 6,6 bumbas zem groziem. Tāpat viņš ar 2,4 bloķētājiem metieniem bija labākais komandā šajā rādītājā.