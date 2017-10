"VEF Rīga" sezonu sāka aizvadītajā nedēļā, kad LBL čempionātā tā negaidīti ar 80:85 zaudēja "Ogrei".

Kā norādīja Jaunups, komandas komplektācija vēl nav noslēgusies un tuvākajā laikā gaidāmi jaunumi, jo sastāvam tiks piesaistīti divi latviešu spēlētāji.

"Tuvākajās dienās būs jaunumi, pie kā vēl strādājam. Ne tikai viens jaunums, bet veseli divi. Tad būsim noslēguši komplektāciju," sacīja Jaunups, uzsverot, ka abi noskatītie spēlētāji ir Latvijas basketbolisti. Jau iepriekš bija zināms, ka šoruden ar "VEF Rīga" komandu trenējies Rolands Freimanis, kurš, visticamāk, būs viens no šiem diviem spēlētājiem.

"Mērķi šajā sezonā paliek nemainīgi - aizstāvēt Latvijas čempionu godu un Vienotajā līgā iekļūt izslēgšanas turnīrā. Uzskatām, ka pulcinātais sastāvs un budžets ir pietiekams, lai abus uzdevumus izpildītu. Budžets, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, ir tādā pašā līmenī - 1,4 miljoni eiro. Diemžēl ne vairāk," atzina Jaunups, piebilstot, ka algu budžets nepārsniedz 600 000 eiro gadā.

Viņš arī neslēpa, ka šoreiz budžeta veidošana bijusi grūtāka.

"Vasaras laikā nebija skaidrs, kāda būs nodokļu reforma. Šogad strādāt pie finansējuma piesaistes bija ļoti grūti un tas noteikti bija viens no iemesliem, kāpēc LBL atteicās startēt "Barons kvartāls". Grūtības ar sponsoru piesaisti izjutušas citas komandas, izjūt arī citi sporta veidi. Pilnīgi skaidrs, ka sporta joma tuvākajos gados nodokļu reformas dēļ labākajā gadījumā stagnēs. Dod dies' izpildīt visiem tos mērķus, kas izvirzīti. Arī uzņēmējdarbības sektors ir ļoti piesardzīgs, dodot jebkādus apsolījumus, bet mums izdevies noturēt visus atbalstītājus, kas bija pagājušajā gadā," skaidroja "VEF Rīga" valdes priekšsēdētājs.

Sākotnēji tika ziņots, ka LBL čempionātā "VEF Rīga" arī šosezon spēlēs divus apļus, tomēr neilgi pirms sezonas sākuma tika pavēstīts, ka valsts čempioni ar katru komandu mērosies pa trim reizēm.

"Aizvadīt trīs apļus LBL sākotnēji nebija plānots, bet "Barons kvartāls" paziņoja, ka nestartēs. Kopīgi šo jautājumu apskatot ar Latvijas Basketbola savienību (LBS), piekritām šai iespējām, jo "Barona" izstāšanās dēļ atbrīvojās vieta kalendārā. Uzreiz šādai iespējai piekritām. Mums nekādas būtiskas negatīvas izmaiņas tas neienesīs," atzina Jaunups.

Arī šosezon LBL pamatturnīra mājas spēles "VEF Rīga" ar atsevišķiem izņēmumiem aizvadīs "Elektrum" Olimpiskajā centrā (OSC), bet LBL finālsēriju spēlēs "Arēnā Rīga". "Vienotajā līgā pret "lielajiem klubiem" spēlēsim "Arēnā Rīga", pārējās OSC," klāstīja Jaunups.

Savukārt kluba galvenais treneris Jānis Gailītis uzsvēra, ka komandas sastāvs ir kardināli mainījies.

"Ņemot vērā pagājušo sezonu, kas bija pietiekoši veiksmīga, mums bija problēmas noturēt daļu spēlētāju, kas ir loģiski. Mūs ir pametusi lielākā daļa spēlētāju, kuri atraduši augstāka līmeņa un labāk apmaksātas darba vietas. Palikuši tikai četri spēlētāji. Komandu būvējam no jauna un no tā, ko varam atļauties. Ļoti grūti atrast spēlētājus, kas ir gatavi un spēlējuši augstā līmenī," atzina treneris.

Latvijas klubu papildinājis Meksikas izlases saspēles vadītājs Alekss Peress, kā arī amerikāņu aizsargs Entvons Skots. Komandā ir arī lietuviešu leģionārs Arns Labucks, kurš tur spēlēja jau iepriekš. Viens no nozīmīgākajiem papildinājumiem ir pieredzējušā Kristapa Janičenoka atgriešanās valsts čempionu rindās.

"Abi jaunie leģionāri vēl nav spēlējuši tādā līmenī, kāds ir Vienotajā līgā. Par Kristapa atgriešanos mums ir liels prieks. Viņš ir bijis tur, kur vēlamies būt. Ar viņa pieredzi un meistarību arī jaunie kļūst labāki," uzskata Gailītis.

Joprojām no pērn gūtās smagās kājas traumas nav atguvies Kaspars Vecvagars. "Viņam viss nav tā, kā gribētos, bet ārsti iegulda daudz darba. Tuvāko divu mēnešu laikā gaidām atpakaļ," piebilda treneris.

Savukārt, komentējot zaudējumu "Ogrei", treneris norādīja, ka pretiniekiem ir pieredzējuši spēlētāji. "Domāju, Ogre LBL var cīnīties par trijnieku," sprieda treneris.

Šosezon klubiem jārēķinās ar to, ka nacionālo izlašu pauzē vairāki spēlētāji var tikt izsaukti uz valstsvienībām. "Šajās pauzēs mūsu darbs būs atkarīgs no tā, kādi spēlētāji būs pieejami. Tas būs kaut kas jauns. Peresu, visticamāk, gribēs redzēt Meksikas izlase," skaidroja Gailītis.

Tikmēr Janičenoks, kurš "VEF Rīga" komandā atgriezies pēc trīs gadu pārtraukuma, neslēpa, ka pirmie iespaidi pēc atgriešanās bijuši citādāki, nekā gaidīts.

"Kopš laika, kad spēlēju šeit iepriekš, "VEF Rīga" nomainījies ļoti daudz kas. Lai gan šķita, ka viss būs vienkārši, sākumā vajadzēja pierast. Bija neliela ārzemju sajūta, bet tas bija tikai laika jautājums. Galvenais ir atgūt formu, kas Turcijā (Eiropas čempionāta finālturnīrā), sēžot uz soliņa, nebija tā labākā. Es par to nesūdzos, bet no spēlēm ritms ir labāks nekā tikai no treniņiem," atzina 34 gadus vecais spēlētājs.

Janičenoks uzsvēra, ka ir priecīgs atkal spēlēt "VEF Rīga" rindās. "Esmu motivācijas pilns," bilda basketbolists, kurš septembrī noslēdza karjeru Latvijas izlasē. "Gribētu no izlases aiziet skaļāk, bet savu lēmumu esmu pieņēmis. Tas ir akmenī iecirsts."

Basketbola klubs "VEF Rīga" ir pieckārtējs Latvijas čempions (2011., 2012., 2013., 2015., 2017.), kas divas reizes iekļuvis Eiropas kausa izcīņas labāko sešpadsmitniekā, trīs reizes startēts ULEB Eirolīgas kvalifikācijas sacensībās un ir pirmais Latvijas klubs, kas iekļuva Baltijas Basketbola līgas finālā.

"VEF Rīga" ir vienīgais Latvijas klubs, kas piedalās VTB Vienotajā līgā, kur divas reizes iekļūts izslēgšanas turnīrā (2013., 2017.).