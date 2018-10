Pašlaik 29 gadus vecais Batlers šajā starpsezonā nav slēpis, ka nevēlas atgriezties "Timberwolves" komandā, jo viņam ir nesaskaņas ar citiem šīs vienības līderiem Endrū Viginsu un Karlu Entoniju Taunsu.

Basketbolists pieprasīja maiņu uz citu klubu un sākotnēji izvēlējās nepievienoties "Timberwolves" treniņnometnei, bet trešdien negaidīti piedalījās treniņā.

Kā liecina neoficiāla informācija no komandas avotiem, Batlers esot mutiski izaicinājis Viginsu, Taunsu un galveno treneri Tomu Tibodo, kā arī kluba ģenerālmenedžerim Skotam Leidenam teicis: "Jūs nevarat uzvarēt bez manis."

Pēcāk intervijā ESPN to nenoliedza arī Batlers.

"Liela daļa no tā ir taisnība. Tomēr ir jāsaprot, ka es basketbolu neesmu spēlējis ilgu laiku un es ļoti mīlu šo spēli. Man patīk sacensties pret labākajiem un pierādīt, ka arī es esmu cienīgs šeit atrasties. Treniņā tas viss iznāca ārā. Jā, tas nebija pareizākais veids, kā to darīt," atzina Batlers. "Vai es biju brutāli godīgs? Jā! Jo teju ikviens baidās būt atklāts. Ja nepatīk, kā es treniņos izturos, kāpēc pie manis nepienāk un to nepasaka? Es neapvainošos, jo neuztveru to personīgi."

Batlers arī norādīja, ka attiecības ar klubu nav salabotas, turklāt viņš nedomā, ka tas ir iespējams.

Interesi par Batlera iegūšanu pašlaik izrādot Maiami "Heat" komanda, kas esot gatava piedāvāt Džošu Ričardsonu un pirmās kārtas izvēles tiesības draftā.

Aizvadītajā sezonā Batlers 59 spēlēs visās izgāja sākumsastāvā, gūstot 22,2 punktus vidēji mačā. Caurmērā katrā spēlē viņš arī atdeva 4,9 rezultatīvās piespēles un sakrāja 5,3 atlēkušās bumbas.

Batlers ir 2016.gada olimpisko spēļu uzvarētājs ar ASV izlasi un četrkārtējs NBA Zvaigžņu spēles dalībnieks. Tāpat 2015.gadā viņu nosauca par visvairāk progresējušo spēlētāju.