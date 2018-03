"Karalis" Džeimss trešdien guva 41 punktu, izcīnīja 10 atlēkušās bumbas un izdarīja astoņas rezultatīvas piespēles, palīdzot "Cavaliers" ar 118:105 pieveikt Šarlotas "Hornets". Tādējādi 33 gadus vecais Džeimss guva vismaz 10 punktus jau 866. spēlē pēc kārtas, kas ir NBA leģendas Džordana rekords. Sakritība, ka Džeimss rekordu atkārtoja spēlē pret Džordanam piederošo komandu "Hornets".

LBJ throws down the emphatic oop!

With that dunk LeBron James has scored in double figures in 866 consecutive regular season games (since 1/6/07), tying Michael Jordan for the longest double-digit scoring streak in NBA history.#AllForOne pic.twitter.com/sKUWqGmIvu— NBA (@NBA) March 29, 2018