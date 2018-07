Jaunizveidotais Latvijas klubs "Liepāja" papildinājis sastāvu ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Attīstības līgā spēlējušu amerikāni Džastinu Džonsonu, vēsta komanda.

Pašlaik 29 gadus vecais amerikānis NBA Attīstības līgā spēlējis vairākas sezonas, to darot vēl 2016./17.gada sezonā, kad Kantonas "Charge" sastāvā 20 spēlēs vidēji iemeta 8,9 punktus un veica 2,2 rezultatīvas piespēles.

Tās sezonas otrajā pusē Džonsos uzspēlēja arī Spānijas otrajā līgā, deviņu maču laikā vidēji atzīmējoties ar 9,3 gūtiem punktiem un 1,1 rezultatīvu piespēli.

Tāpat "Liepāja" vienojusies ar latviešu uzbrucēju Rihardu Bērziņu, kurš bija pieteicies šī gada NBA draftam. Viņš jau pagājušajā sezonā spēlēja "Betsafe"/"Liepāja" komandā, "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) turnīrā 19 spēlēs vidēji iemetot 5,9 punktus un izcīnot 3,2 atlēkušās bumbas.

"Džastins ir ļoti bīstams saspēles vadītājs ar vairāku sezonu pieredzi NBA Attīstības līgā, viņa spēles stils perfekti atbilst tam basketbolam, kādu mēs plānojam spēlēt. Saņēmu daudz labu atsauksmju par spēlētāju, tāpēc esmu priecīgs, ka Džonsons pievienojas "Liepājai"," izteicās komandas galvenais treneris Artūrs Štālbergs. "Savukārt Rihards iepriekšējā sezonā notraumējās un neparādīja to sniegumu, kuru no viņa gaidīja, bet es ticu, ka viņš vēl progresēs un iepriecinās laukumā gan kluba vadību un trenerus, gan mūsu atbalstītājus tribīnēs. Man ir svarīgi, lai spēlētājam ir pareiza darba ētika un attieksme treniņos, jo tas ir viens no galvenajiem progresa faktoriem, Rihards ir apņēmības pilns to pierādīt."

Pirmdien "Liepāja" paziņoja par Uvja Vārnas, Valtera Vuciņa un lietuvieša Justa Nausēda nolīgšanu.

Maijā tika dibināts jauns basketbola klubs Liepājā, kas pārstāv biedrību "Sporta klubs "Liepājas basketbols"". Biedrības pamatuzdevums ir izveidot vienotu basketbola sistēmu Liepājā un attīstīt bērnu, jauniešu un pieaugušo spēlētāju izaugsmi, nodrošinot Liepāju ar augstākā līmeņa vīriešu un sieviešu profesionālajām komandām, kas pārstāvētu Liepāju Latvijas un starptautiskajā līmenī.