Meiers šajā mačā guva 18 punktus, realizējot astoņus no 15 divpunktu metieniem un divus no trim soda metieniem. Viņa kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, trīs kļūdas un divas personiskās piezīmes. Viņa +/- koeficents bija -3.

🔥 @MartiMeiers is on fire: 14pts, 5reb and this HUGE rejection at halftime! ⛔💪 #BasketballCL@BC_Enisey

📺https://t.co/tvGWbXJ559 pic.twitter.com/DE2eNIXBw7

— #BasketballCL (@BasketballCL) January 10, 2018