Basketbola klubu "Valka/Valga", kas startēs gan Latvijas, gan Igaunijas sacensībās, skāris skandāls, kurā nesaskaņas radušās starp latviešiem un igauņiem.

Kā Igaunijas portālam "Delfi.ee" paziņojis Valgas kluba prezidents Marguss Lepiks, vasarā ģenerālmenedžera amata piesaistītais latvietis Jānis Tiltiņš esot piesavinājies naudu, ko negrasās atdot. Tiltiņš portālam "Delfi" apliecināja, ka paņēmis tikai sev pienākošos naudu, ko klubs vairākus mēnešus nav maksājis.

Lepiks sūkstījās, ka Valgas klubs neilgi pirms sezonas sākuma palicis bez līdzekļiem, kas uz brīdi, kamēr organizācijas kontā neienāks jauni finanšu līdzekļi, radījis krietnas problēmas. Pēc Lepika teiktā Tiltiņš no "Valka/Valga" piederošās bankas kartes izņēmis vairākus tūkstošus. Summa esot bijusi lielāka nekā klubs bija parādā Tiltiņam. "Kad saņēmām kaut kādu naudu, viņš to uzreiz izņēma, un summa bija lielāka, nekā viņam pienācās," apgalvo Lepiks.

Tikmēr Tiltiņš neslēpa, ka izņēmis ir 3200 eiro, no kuriem 2400 eiro bija viņam neizmaksātā alga. Pārējie 800 eiro ir dažādām kluba vajadzībām izlietotie personiskie līdzekļi, arī degvielas iegādei, par ko "Valka/Valga" vadībai ir nosūtīti atbilstoši čeki.

Tiltiņš stāstīja, ka vienošanās ar "Valka/Valga" noslēgta maijā. Tā kā klubam līguma noslēgšana ar fizisku personu būtu finansiāli neizdevīgāka, tad līgums parakstīts ar juridisku biedrību. Tiltiņš šīs organizācijas vārdā izrakstījis rēķinus, kurus "Valka/Valga" bija jāapmaksā, bet tas nav darīts.

"Valka/Valga" ar Tiltiņa piesaistīšanu vēlējušies pacelt komandu jaunā līmenī, to apliecinājis vēlāk arī Valkas pilsētas domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Tomēr "organizācijas vadībā turpinājās tāds pats bardaks, kā līdz šim – ne tikai attieksmes ziņā, bet arī organizatoriskā", stāsta Tiltiņš.

"Varbūt igauņi domāja, ka es atnākšu, veikšu kaut kādu apvērsumu (labā ziņā) un pacelšu klubu augstumos. Bet man kā latvietim bija grūti saprast igauņus, īpaši viņu jaunatnes sistēmu. Visu to, kā pie viņiem notiek," skaidro Tiltiņš. "Pa visu šo laiku organizācijas, ar kuru noslēgta vienošanās, kontā neienāca ne cents no "Valka/Valga". Regulāri nodevu atskaites, iesniedzu rēķinus. Kaut kādu daļu skaidrā naudā man samaksāja Vents Armands Krauklis, bet no igauņiem neko nesaņēmu."

Tiltiņš norāda, ka paralēli neizmaksātajai algai krājušies dažādi saimnieciskie izdevumi, ko viņš maksājis no savas kabatas, - degvielas patēriņš, telefona rēķins, utt. Tā kā klubs nav atbildējis uz vairākām brīdinošām e-vēstulēm, tad 4. septembrī Tiltiņš aizbraucis uz bankomātu un noņēmis 3200 eiro no kluba kartes, kas bija piešķirta viņam lietošanā. "Paņēmu to, ko man ir parādā, atstāju viņiem karti un pateicu "Uz redzēšanos!". "

Igauņu puse uzskata, ka Tiltiņam pienākas 2400 eiro, tāpēc aicinājuši viņu atdot naudu un vienoties par samaksas termiņiem. Tiltiņš tam nav piekritis. "Klubs šobrīd ir parādā spēlētājiem, Latvijas Basketbola savienībai un citiem kopā 10 000 eiro. Budžetā iestrādāts 50 000 eiro "robs", tāpēc arī viņiem teicu, ka nav nekādas garantijas, ka es naudu sezonas gaitā saņemšu," par notikušo saraksti stāsta Tiltiņš.

Lepiks bilst, ka policijā pret Tiltiņu pagaidām nav vērsušies, jo grib visu atrisināt mierīgā ceļā. Tiltiņam gan ir pretējs uzskats, jo klubs negrib sev lielākas problēmas, kas varētu rasties, ja tiks iesaistīta policija. Pēc Tiltiņa teiktā, "Valka/Valga" jau ir problēmas ar Igaunijas Ieņēmumu dienestu, kas nav arestējis kontu tikai tāpēc, ka ir panākta vienošanās par atmaksas grafiku. "Ja "pacels augšā", ka viņi nemaksā nodokļus par spēlētājiem un darbiniekiem... Domāju, ka viņi cenšas man ieriebt, lai man neveicas turpmākā karjerā. Ja man nāksies vēl dzirdēt (un kas jau šobrīd notiek), ka es esmu nozadzis naudu, tad vērsīšos policijā par neslavas celšanu," klāsta Tiltiņš, norādot, ka kluba juridiskajā organizācijā Lepiks kā prezidents un Krauklis nemaz nefigurē.

Tiltiņš, aizejot no kluba, visus "tiltus nav nodedzinājis". Viņš klubam nodevis savus iesāktos darbus, noslēgtos līgumus un informējis par iestrādēm kluba attīstībā. Tagad Tiltiņš strādā LLU komandā par trenera asistentu un turpmāk darbosies basketbolā, ar ko saistīts visu mūžu.