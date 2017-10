Heivordam šī bija debija "Celtics" komandā, jo vasarā viņā pārnāca no Jūtas "Jazz". Viņš spēles sestajā minūtē pēc neveiksmīgas sadursmes gaisā ar Klīvlendas "Cavaliers" spēlētāju Lebronu Džeimsu piezemējoties lauza kreiso kāju.

Pēc šausminošās epizodes spēle tika apturēta uz ilgāku laiku un basketbolistam tika sniegta palīdzība turpat notikuma vietā. Pēc mediķu sniegtās palīdzības Heivords laukumu atstāja uz nestuvēm un Klīvlendas arēnā sanākušie līdzjutēji basketbolistu atbalstīja ar skaļām ovācijām.

Pēc spēles pirmās ceturtdaļas epizodē iesaistītais "Cavaliers" līderis Lebrons Džeimss devās uz Bostonas komandas ģērbtuvēm, lai atbalstītu traumēto basketbolistu.

Vairāki NBA basketbolisti un treneri izteikuši līdzjūtību Gordonam un novēlējuši veiksmīgu atlabšanu. Oficiāls mediķu slēdziens vēl nav zināms, taču vairāki speciālisti jau izteikuši varbūtību, ka sportistam sezona ir beigusies. Heivorda izkrišana no sastāva ievērojami pasliktinās Bostonas komandas izredzes cīņā par NBA čempionu titulu.

Savukārt citi spēlētāji izmantoja sociālos tīklus, lai atbalstītu Heivordu. Spēlētāji atklāja, ka aizlūgs par Heivordu, novēlēja viņam ātru atgriešanos laukumā, bet bijušais spēlētājs Meta Vorlds Pīss aicināja televīzijas kanālus šo epizodi nerādīt atkārtojumā, jo tā ir pārāk nepatīkama.

