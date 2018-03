Liepājniekiem šī bija jau septītā neveiksme pēc kārtas, kas viņus jau atbīdījis uz pašas izslēgšanas turnīra zonas robežas, tomēr viņi vēl joprojām kopvērtējumā saglabā sesto pozīciju.

Sestdienas mačā "Ogres" sastāvā 20 punktus iemeta Jānis Antrops, kamēr 16 punktus pievienoja viņa brālis Gints Antrops. Savukārt liepājnieku rindās ar 19 punkti Armandam Berķim, bet ar 17 gūtiem punktiem atzīmējās Valdis Seņkāns.

Šajā mačā gana līdzvērtīga bija tikai pirmā ceturtdaļa, kas noslēdzās ar 18:13 par labu mājiniekiem, jo otro ceturksni "Ogre" sāka ar 13:0 izrāvienu, neļaujot liepājniekiem teju četras minūtes tikt pie punktiem. Pirmo puslaiku ogrēnieši noslēdza ar 26 punktu vadību (55:29), bet otrajā puslaikā mājinieku pārsvars pieauga vēl vairāk.

Šīs sezonas visos četros savstarpējos šo komandu mačos uzvarēja "Ogre".

"Ogre" LBL ietvaros pēdējo septiņu spēļu laikā izcīnījusi sešas uzvaras, tostarp valsts vicečempioni "Ventspils", bet zaudējums šomēnes tika piedzīvots pret tiešo konkurenti "Jūrmalu". Ogrēnieši diezgan stabili iekārtojušies kopvērtējuma ceturtajā vietā.

Tikmēr Liepājas komanda zaudējusi jau pēdējās septiņās spēlēs, tai skaitā savā laukumā LU un viesos LBL pastarītei "Valmierai"/ORDO, kā arī šonedēļ tiešajai konkurentei par vietu izslēgšanas turnīrā "Jēkabpilij". Neveiksme sestdienas cīņā pret "Ogri" to vēl nav izstūmusi no izslēgšanas turnīra zonas, tomēr tuvākie sekotāji to būs jau teju noķēruši.

LBL kopvērtējumā līderei "Ventspils" ir 22 uzvaras 24 mačos, savukārt ar 17 panākumiem 19 dueļos seko "VEF Rīga". Tikmēr "Jūrmalai" ir 18 uzvaras 23 cīņās, bet 17 panākumus 25 spēlēs guvusi "Ogre".

Piektajā vietā ar piecām uzvarām 14 mačos ir "Valka"/"Valga", kam ar astoņiem panākumiem 26 cīņās seko "Betsafe"/"Liepāja", bet ārpus izslēgšanas turnīra zonas ar astoņām uzvarām 27 mačos ir "Jēkabpils", kamēr "Latvijas Universitāte" iekrājusi septiņus panākumus 26 mačos.

Savukārt turnīra tabulu noslēdz "Valmiera"/ORDO, kas savākusi četras uzvaras 28 dueļos.

Šajā LBL sezonā augstākajā divīzijā piedalās deviņas komandas. Septiņas no tām aizvadīs četru apļu turnīru, kamēr "VEF Rīga" spēlēs trīs apļus, bet "Valka"/"Valga" - divus. Rīdzinieki paralēli startē arī VTB Vienotajā līgā, bet pierobežu pilsētu komanda no Valkas un Valgas piedalās arī Igaunijas čempionātā.

Iepriekšējā pavasarī LBL čempionātā triumfēja "VEF Rīga" komanda, finālsērijā visos četros mačos uzvarot "Ventspili", kamēr bronzas godalgas pēc ilgāka pārtraukuma ieguva "Barons kvartāls", kas neilgi pirms jaunās sezonas pavēstīja, ka atsauc dalību no sacensībām.