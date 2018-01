Porziņģa 26 punkti sekmē 'Knicks' uzvaru derbijā; Bertāna 10 punkti neglābj 'Spurs' no zaudējuma pastarītei

Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) regulārā čempionāta spēlēs pirmdien Kristaps Porziņģis guva 26 punktus un palīdzēja Ņujorkas " Knicks " izcīnīt uzvaru, bet Dāvja Bertāna 10 punkti neglāba Sanantonio " Spurs " no zaudējuma.

"Knicks" basketbolisti ar rezultātu 119:104 (15:24, 26:18, 31:39, 36:23) Ņujorkas derbijā izbraukumā pārspēja Bruklinas "Nets".

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 26 minūtes, kuru laikā viņš guva 26 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bloķēja divus metienus, nopelnīja četras piezīmes un pieļāva vienu kļūdu. Latvieša +/- koeficents bija +8. Viņš realizēja sešus no 11 divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un astoņus no 11 soda metieniem.

23 punktus "Knicks" labā guva Maikls Bīzlijs, 13 punktus pievienoja Dags Makdermots, 11 punkti Kaila O'Kvina kontā, bet Frenks Nilikinā guva desmit punktus, izdarīja desmit rezultatīvas piespēles un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas. "Nets" sastāvā rezultatīvākais bija Demārs Kerols, bet 20 punktus sameta Kariss Leverts.

Savukārt Sanantonio "Spurs" ar rezultātu 99:102 (23:21, 25:23, 25:28, 26:30) zaudēja līgas pastarītei Atlantas "Hawks".

Dāvis Bertāns 24 minūšu laikā iemeta 10 punktus, savāca divas atlēkušās bumbas, izdarīja vienu piespēli un bloķēja vienu metienu, tiekot pie +/- koeficenta -8. Viņš realizēja divus no deviņiem divpunktu metieniem un divus no sešiem tālmetieniem.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Spurs" sastāvā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Lamarkuss Oldridžs, bet pa 13 punktiem guva Kails Andersons un Patriks Milss. Uzvarētājiem 26 punkti Denisa Šrēdera kontā, bet 20 punktus guva Ersans Iljasova.

NBA Austumu konferences kopvērtējumā "Knicks" ar 20 uzvarām un 24 zaudējumiem saglabāja 10. vietu, savukārt "Spurs" Rietumu konferencē ar 29 uzvarām un 16 zaudējumiem ierindojas ceturtajā pozīcijā.

Portāls "Delfi" piedāvāja teksta tiešraidi no abu latviešu pārstāvēto komandu spēlēm.