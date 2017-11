"Knicks" savu skatītāju priekšā ar rezultātu 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19) pārspēja Šarlotes "Hornets" komandu, izcīnīdama sesto uzvaru pēdējās septiņās spēlēs.

Lielāko daļu no spēles vadībā atradās "Hornets" basketbolisti, bet pamatlaika pēdējās minūtēs Porziņģis ar soda metieniem vispirms izlīdzināja rezultātu, bet pēc tam ar tālmetienu panāca 114:111. Porziņģis guva septiņus no pēdējiem deviņiem "Knicks" punktiem, bet Ņujorkas komanda svinēja uzvaru ar rezultātu 118:113.

Viens no NBA rezultatīvākajiem spēlētājiem Porziņģis šosezon septiņās no desmit spēlēm guvis 30 un vairāk punktus, bet iepriekšējā mačā pret Indiānas "Pacers" viņš iemeta 40 punktus un laboja karjeras rekordu. Latvieša rezultatīvā spēlē un komandas panākumi deva viņam aizvadītās nedēļas Austrumu konferences labākā spēlētāja godu, Porziņģim šo apbalvojumu saņemot pirmo reizi karjerā.

Otrdienas mačā Porziņģis 28 minūtēs guva 28 punktus, no kuriem lielākā daļa jeb 15 punkti tika samesti pirmajā ceturtdaļā. Viņš šajā spēlē realizēja sešus no septiņiem divpunktu metieniem un četrus no astoņiem tālmetieniem, kā arī visus četrus soda metienus.

Tāpat Porziņģim piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, trīs bloķēti metieni, piecas kļūdas un trīs piezīmes. "Knicks" ar Porziņģi laukumā ielaida par vienu punktu vairāk nekā iemeta.

Ar 28 punktiem Porziņģis bija "Knicks" rezultatīvākais spēlētājs, bet 20 punktus guva Dags Makdermots, 19 punktus pievienoja Tims Hārdevejs juniors, 14 punkti Enesam Kanteram, kamēr ar 12 punktiem izcēlās Kails O'Kvins.

Pretiniekiem pa 21 punktam sameta Dvaits Hovards, Kemba Valkers un Maliks Monks. Hovardam šajā spēlē arī deviņas atlēkušās bumbas, bet Volkeram piecas bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles.

Mača sākums "Knicks" komandai nebija īpaši veiksmīgs, nonākot iedzinējos ar 2:7. Porziņģis pirmos punktus guva otrajā minūtē, kad pēc pagrieziena raidīja grozā pustālo, bet nākamajā uzbrukumā iemeta arī "trejaci" un panāca neizšķirtu. Nākamie "Knicks" uzbrukumi noslēdzās ar latvieša komandas biedru metieniem, taču, tuvojoties perioda vidum, Porziņģis iemeta vēl divus tālmetienus un pēc Džereta Džeka piespēles atzīmējās ar "alley oop" triecienu grozā no augšas, ņujorkiešiem izvirzoties vadībā ar 20:19.

Turpinājumā viņš iemeta arī divus "sodiņus" (24:23), taču pēc tam neglāba "Knicks" no atkārtotas nonākšanas iedzinējos (25:32). Kad līdz ceturtdaļas beigām bija palikusi pusotra minūte, liepājnieks trīsreiz pēc kārtas atbruņoja Kodiju Zeleru, taču trešajā mēģinājumā pārkāpa noteikumus, kas gan netraucēja saņemt skatītāju ovācijas. Pēc pārkāpuma latvietis, kurš pirmajā ceturksnī guva 15 punktus, tika nomainīts, bet "Knicks" mača pirmo nogriezni zaudēja ar 32:41.

Laukumā latvietis atgriezās otrās ceturtdaļas vidū, kad "Knicks" atradās iedzinējos ar 49:55, un veiksmīgi noslēdza mājinieku uzbrukumu. Pāris minūtes vēlāk viņš ar "slam-dunk" pielaboja Hārdeveja metienu, taču "Knicks" vēl joprojām atradās iedzinējos (53:62). Turpinājumā Porziņģis tika pie savas trešās piezīmes mačā un divas minūtes pirms puslaika beigām tika nomainīts. Latviešu zvaigzne pirmajā puslaikā sameta 19 punktus, bet "Knicks" pārtraukumā devās ar 11 punktu deficītu (58:69).

Otro puslaiku ievadīja "Knicks" seši bezatbildes punkti, kas nedaudz ļāva pietuvoties rezultātā. Porziņģis trešās ceturtdaļas pirmajā pusē palika "sausā", par ko bija manāmi neapmierināts, taču pēc atgriešanās no pārtraukuma atvēra savu kontu otrajā puslaikā (75:82). Divas minūtes pirms ceturtdaļas beigām Porziņģis tika nomainīts, bet "Knicks" nebija spējusi samazināt deficītu (69:81).

Ceturtās ceturtdaļas sākumā Makdermots ar četru punktu gājienu pietuvināja "Knicks" līdz piecu punktu deficītam (96:101), bet pēc piecām nospēlētām minūtēm mājinieku rezervisti bija panākuši mīnus četri (100:104). Porziņģis laukumā atgriezās ceturtdaļas vidū, kad "Hornets" bija guvuši piecus bezatbildes punktus, taču pēc tam, pateicoties Hārdeveja un Lensa Tomasa "trejačiem", "Knicks" pietuvojās līdz mīnus trim punktiem (106:109).

Turpinājumā latvietis atzīmējās ar izprovocētu noteikumu pārkāpumu un bloķētu metienu, bet Makdermots trīs minūtes pirms pamatlaika beigām panāca mīnus divus punktus (109:111). Divarpus minūtes pirms finālsvilpes Porziņģis vēlreiz izprovocēja pretinieku līderi Hovardu uz pārkāpumu, liepājniekam ar "sodiņiem" panākot neizšķirtu 111:111. Nākamajā uzbrukumā Porziņģis ar tālmetienu izvirzīja vadībā "Knicks" komandu un atdzīvināja "Madison Square Garden" tribīnes. Pretinieki ar diviem soda metieniem divus punktus atguva, taču, kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 11 sekundes, Porziņģis ar caurgājienu uzbrukuma pēdējā sekundē panāca 116:113. "Hornets" savu pēdējo uzbrukumu nespēja izspēlēt līdz precīzam tālmetienam, "Knicks" komandai svinot uzvaru ar 118:113.

Ar sešām uzvarām desmit spēlēs "Knicks" komanda pakāpusies jau uz piekto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Hornets" ar pieciem panākumiem 11 cīņās atrodama desmitajā pozīcijā.

Nākamajā cīņā "Knicks" jau trešdien viesosies pie Orlando "Magic", kas arī desmit cīņās tikusi pie sešām uzvarām un ar šādu bilanci ir trešā Austrumos.