Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) regulārā čempionāta mačā iemeta 17 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, kamēr viņa pārstāvētā Ņujorkas " Knicks " komanda izbraukumā ar 108:118 (27:24, 30:31, 29:32, 22:31) piekāpās vienai no Rietumu konferences vadošajām vienībām Minesotas "Timberolves".

Porziņģim šis ir pirmais "double-double" kopš 12.decembra, kad viņš uzvarā pret Losandželosas "Lakers" izcēlās ar 37 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām. Kopumā latvietis divciparu skaitli divos statistikas rādītājos šosezon sasniedzis piecas reizes.

Abas komandas aizvadīja līdzvērtīgas pirmās trīs ceturtdaļas, jo pirms noslēdzošajām 12 minūtēm mājinieki atradās vadībā tikai ar vienu punktu (87:86), bet noslēdzošajā ceturksnī "Timberwolves" veica izrāvienu un guva uzvaru.

"Knicks" izbraukumā turpina spēlēt ļoti nesekmīgi, jo 19 mačos guvusi tikai četras uzvaras.

Šajā mačā "Knicks" sastāvā atgriezās aizsargs Tims Hārdevejs juniors, kurš iepriekš kājas traumas dēļ nebija piedalījies 20 spēlēs pēc kārtas.

Porzinģis šajā mačā nospēlētajās 36 minūtēs grozā raidīja trīs no 14 divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un divus no četriem "sodiņiem". Tāpat latvieša rēķinā desmit atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, trīs bloķēti metieni, trīs kļūdas un trīs piezīmes.

Kamēr latvietis bija laukumā, "Knicks" ielaida par 15 punktiem vairāk nekā iemeta, kas pēc Kortnija Lī bija otrais sliktākais rādītājs komandā.

"Knicks" rindās Džerets Džeks iemeta 18 punktus, sasniedzot savu sezonas rezultativitātes rekordu, bet 16 punktus un 12 atlēkušās bumbas pievienoja Eness Kanters. 16 punkti arī Hārdevejam, kurš spēli sāka no rezervistu soliņa, turklāt, viņam esot laukumā, Ņujorkas komanda iemeta par 11 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rezultāts vienībā.

Tikmēr "Timberwolves" rindās ar 23 punktiem, 15 atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās ar Porziņģi vienā gadā draftētais Karls Entonijs Taunss, kuram līdz ar to tikai viena rezultatīva piespēle pietrūka līdz "triple-double". Savukārt 17 punktus pievienoja Tedžs Gibsons.

Abas komandas kopumā aizvadīja ļoti līdzvērtīgu maču, pirmo trīs ceturtdaļu laikā nevienai no tām nespējot iegūt kaut desmit punktu vadību. Tieši Porziņģis guva "Knicks" pirmos divus punktus, ar "slam dunk" otrajā minūtē izlīdzinot rezultātu 2:2, bet pēc tam viņš vēl pāris reizes sekmīgi nospēlēja aizsardzībā, bloķējot "Timberwolves" līderus Džefu Tīgu un Endrū Viginsu. Šajā cīņā precīzi bija pirmie divi latvieša metieni, jo sestajā minūtē viņš realizēja tālmetienu, izvirzot "Knicks" vadībā ar 15:8.

Pēcāk Minesotas klubs gan spēli izlīdzināja, bet kopumā Porziņģis šajā mačā nebija starp pamanāmākajiem basketbolistiem. Otrajā ceturtdaļā viņš iemeta vēl piecus punktus, jo realizēja divpunktnieku un tālmetienu, kamēr "Knicks" pirmo puslaiku noslēdza ar divu punktu deficītu 55:57.

Līdzīga spēle turpinājās arī trešajā ceturtdaļā, jo komandas cīnījās punkts punktā, kamēr Porziņģim bija problēmas ar metienu realizēšanu. Pirms tam garām aizmezdams vairākas reizes, latvietis otrā puslaika ceturtajā minūtē iemeta tālmetienu. Trešās ceturtdaļas laikā vadībā bija te viena, te otra komanda, bet noslēdzošās 12 minūtes "Knicks" iesāka ar viena punkta deficītu - 86:87.

Tiesa, ceturtajā ceturksnī laukumā bija vērojama jau pavisam cita aina, jo "Knicks" basketbolisti sāka pieļaut vairāk kļūdu. "Timberwolves" tikmēr demonstrēja dominējošu sniegumu, kas pirmo septiņu minūšu laikā ļāva viesus apspēlēt ar 24:6. Divus no šiem sešiem Ņujorkas komandas punktiem guva Porziņģis, kurš trāpīja divus "sodiņus".

Mājinieki dažu minūšu laikā bija izvirzījušies vadībā ar 19 punktu pārsvaru (111:92), bet savu izrāvienu viņiem turpināt neizdevās. Pēcāk "Knicks" atguvās un divas minūtes līdz pamatlaika beigām Porziņģis ar precīzu pustālo metienu samazināja starpību vairs tikai līdz deviņiem punktiem (104:113). Tiesa, noslēgumā Ņujorkas vienība tā arī reāli cīņā par uzvaru neiesaistījās.

Ar 19 uzvarām 42 mačos "Knicks" komanda Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem desmito vietu, kamēr "Timberwolves" ar 28 panākumiem 44 cīņās ir Rietumu konferences ceturtajā pozīcijā.

Minesotas vienībai šī bija ceturtā uzvara pēc kārtas.

Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs svētdien, kad jau plkst.22.30 pēc Latvijas laika uzņems Ņūorleānas "Pelicans" vienību.