Ņujorkas vienība savā laukumā cieta neveiksmi ar rezultātu 96:99 (22:21, 16:23, 33:25, 25:30), piedzīvojot trešo zaudējumu pēc kārtas, kamēr pretinieki pārtrauca divu zaudējumu sēriju, izcīnot tikai otro uzvaru pēdējos septiņos mačos.

Vēl 67 sekundes pirms pamatlaika beigām "Knicks" bija vadībā ar 96:92, taču pretinieki atbildēja ar diviem trejačiem, trīs sekundes pirms sirēnas ar soda metienu panākot arī 99:96. Savukārt pēdējā uzbrukumā mājinieki netrāpīja tālmetienu, beigās piedzīvojot nepatīkamu neveiksmi.

Porziņģis laukumā pavadītajās 32 minūtēs un 21 sekundē grozā raidīja septiņus no 14 divpunktu metieniem, divus no sešiem trejačiem un divus no pieciem soda metieniem. Tāpat latvieša rēķinā bija astoņas atlēkušās bumbas, pieci bloķēti metieni, četras pārtvertas bumbas, divas kļūdas un četras piezīmes.

Latvietis bija rezultatīvākais mājinieku rindās, jo vēl 14 punktus guva Trejs Burks, bet Džerets Džeks un Kails O'Kvins pievienoja pa 11 punktiem, kamēr Eness Kanters guva desmit punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas.

Tikmēr uzvarētājiem Kents Beizmors guva 19, bet Maiks Muskala 15 punktus, kamēr Deveins Dedmons izcēlās ar 12 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām.

Abām komandām šī bija trešā savstarpējā spēle sezonā, "Knicks" komandai piedzīvojot otro zaudējumu.

Hawks defeat Knicks 99-96 (ATL: Bazemore 19 Pts, Dedmon 12 Pts 14 Reb) (NYK: Porzingis 22 Pts 8 Reb, Kanter 10 Pts 12 Reb) pic.twitter.com/Fx0Wxm8T5k

— T/L Sports Media (@TLSportsMedia) February 4, 2018

Porziņģis spēli sāka daudzsološi, jo jau pirmajā uzbrukumā realizēja tālu trīspunktu metienu, tomēr turpinājums latvietim sanāca blāvs, jo nākamie seši viņa metieni mērķi nesasniedza. Vienā no epizodēm "Knicks" līderis, cenšoties ietriekt bumbu grozā no augšas, tika nobloķēts. Tiesa, Porziņģis drīz vien arī pats tika pie bloka, apstādinot "Hawks" rezultatīvāko vīru Denisu Šrēderu.

Zīmīgi, ka Porziņģis vismaz vienu bloku ir veicis jau 22 spēlēs pēc kārtas, kas ir otra garākā šīs sezonas sērija līgā. Līderis ir Mailss Tērners no Indiānas "Pacers" komandas, kurš pretiniekus vismaz reizi nobloķējis 23 mačos pēc kārtas.

Nespējot trāpīt savus metienus Porziņģis spēles astotajā minūtē tika nomainīts. Tobrīd "Knicks" bija vadībā ar 13:11, jo iepriekš sešus punktus pēc kārtas bija guvis Džeks, savukārt vēlāk mačā labi iesaistījās Trejs Burks, kurš izcēlās ar septiņiem punktiem, bet Ņujorkas komanda pēc pirmās ceturtdaļas bija minimālā vadībā ar 22:21.

Turpinājumā mājinieki panāca arī 29:24 savā labā, taču tad divus trejačus pēc kārtas realizēja "Hawks" spēlētājs Kents Beizmors, izvirzot viesus vadībā ar 30:29. Porziņģis atgriezās laukumā septiņas minūtes pirms puslaika beigām, drīz vien atkal iemetot trejaci, taču "Knicks" turpināja spēlēt bez lielas iedvesmas, pieļaujot vairākas kļūdas pēc kārtas, kas viesiem ļāva atpūtā doties esot vadībā ar 44:38.

Otro puslaiku mājinieki sāka daudz apņēmīgāk, vispirms Porziņģim realizējot divpunktu gājienu ar sodu, bet pēcāk mājiniekiem panākot arī izlīdzinājumu 49:49. Arī turpinājumā laukumā bija līdzīga cīņa, Porziņģim iemetot vēl vienu divpunktnieku, kā arī vēl trīs reizes nobloķējot pretinieku metienus. Trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām latvietis gan tika nomainīts, bet "Knicks" veica nelielu izrāvienu, panākot 68:64 savā labā, savukārt pirms pēdējā spēles nogriežņa laukuma saimnieki bija vadībā ar 71:69.

Porziņģis laukumā atgriezās deviņas minūtes pirms spēles beigām, uzreiz trāpot tālu divpunktnieku, panākot 77:74 "Knicks" labā. Tomēr atrauties mājiniekiem neizdevās un spēle ritēja punkts punktā. Porziņģis vēl divus punktus guva ātrā uzbrukumā, bet ar pustālo metienu viņš piecas minūtes pirms mača izskaņas panāca 89:86. Latvietis mača beigās vairs nebija apturams, jo vispirms labu izdevību izgādāja Timam Hārdevejam junioram, bet pēc tam pats augstā lēcienā, metot ar vienu roku, mājiniekiem deva 91:87 vadību. Atlikušajā laikā liepājnieks realizēja arī divpunktnieku no kreisās malas, lai arī viņu sedza pat divi pretinieki, kā arī iemeta vienu no diviem soda metieniem, panākot 96:92 "Knicks" labā.

Mača beigas "Knicks" komandai gan bija katastrofālas, jo "Hawks" atbildēja ar Maskala un Beizmora tālmetieniem, beigās mājiniekiem nespējot vairs atgūties no šāda nokdauna. Tiesa, pēdējā uzbrukumā mājinieki vēl varēja panākt neizšķirtu, taču Hārdeveja tālmetiens nebija precīzs.

Ņujorkas vienība ar 23 uzvarām 54 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā joprojām ieņem desmito vietu, kamēr "Hawks" basketbolisti ar 16 panākumiem 53 mačos ir pēdējie konferences 15 komandu konkurencē.

"Knicks" nākamo spēli aizvadīs otrdien, kad uzņems Milvoki "Bucks" komandu, cenšoties revanšēties par piektdien viesos piedzīvoto zaudējumu ar 90:92. Savukārt pēc tam sekos trīs spēles viesos, Ņujorkas klubam viesojoties Toronto, Indianapolisā un Filadelfijā.