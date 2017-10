Porziņģis aizvadīja ļoti vāju pirmo puslaiku, kurā, pateicoties teicamai "Celtics" aizsardzībai, guva tikai divus punktus. Savukārt noslēdzošajā ceturtdaļā viņš kļuva produktīvāks, tomēr tobrīd mača liktenis jau bija skaidrs.

Latvijas basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti, kuru laikā no spēles trāpīja tikai trīs no 14 metieniem. Viņš grozā raidīja trīs no 12 divpunktniekiem, bet garām lidoja abi trejači. Tāpat spēlētājs iemeta sešus no deviņiem soda metieniem.

Porziņģa rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, divas kļūdas un viena piezīme. Kamēr latvietis atradās laukumā, "Knicks" ielaida par 14 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

"Knicks" sastāvā atzīstamu maču aizvadīja Eness Kanters, kuram 16 punkti un 19 atlēkušās bumbas, bet vēl 13 punktus pievienoja Kortnijs Lī.

Tikmēr "Celtics" labā 23 punktus guva Džeilens Brauns, bet talantīgais Džeisons Tatums pievienoja 22 punktus, kamēr Kairijam Ērvingam 20 punkti.

Porziņģim un visai "Knicks" komandai pirmais puslaiks bija neveiksmīgs, it sevišķi, ja salīdzina ar sezonas pirmajām divām spēlēm, kur viņš pirmo 24 minūšu laikā demonstrēja diezgan dominējošu sniegumu. Jau pirmajā minūtē latvietis netrāpīja pustālo metienu, bet pie pirmajiem punktiem viņš tika ceturtajā minūtē, ar diviem punktiem panākdams 6:6.

Tie Porzinģim pirmajā puslaikā arī bija vienīgie punkti, jo nākamie pieci metieni, tostarp viens tālmetiens lidoja grozam secen. Tikmēr "Celtics" pēc 10:0 izrāviena otrās ceturtdaļas sākumā izvirzījās vadībā ar 18 punktu pārsvaru (35:17). "Knicks" basketbolisti neveiksmīgi spēlēja gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, kā arī komandā neatradās līderis, kurš spētu uzņemties spēli uz sevi. Lielajā pārtraukumā viesi no Ņujorkas, pirmo puslaiku aizvadot bez lielas degsmes, devās ar 21 punkta deficītu - 33:54.

"Celtics" basketbolisti aizsardzībā Porziņģim pievērsa lielu uzmanību, neļaujot viņam izvērsties. Otrajā puslaikā turpinājās līdzīgs stāsts, pirmie trīs latvieša metieni nebija sekmīgi, bet pie nākamajiem punktiem viņš tika tikai trešās ceturtdaļas izskaņā, trāpīdams abus soda metienus. Neilgu brīdi vēlāk Porziņģis iemeta vēl divus "sodiņus", tomēr kopumā spēle nebija izmainījusies, Latvijas basketbolistam vairākkārt pieņemot sasteigtus lēmumus.

Redzot, ka spēle nevedas no rokas, treneri otrajā puslaikā Porziņģi laukumā vairs neturēja tik ilgu laiku, turklāt beidzot pie lielāka spēles laika tika spānis Villijs Ernangomess. Zīmīgi, ka šajā mačā "Knicks" ļoti neveicās ar tālmetieniem, līdz noslēdzošās ceturtdaļas sākumam šīs komandas basketbolisti bija aizmetuši garām visus deviņus trīspunktniekus, bet pirmais trāpītais bija ceturtās ceturtdaļas trešajā minūtē, kad izcēlās Kortnijs Lī.

Ņujorkas vienība stabili atradās iedzinējos ar 20 punktu starpību, bet pamatlaika izskaņā Porziņģis atgriezās laukumā, beidzot gūstot arī divus punktus no spēles, turklāt viņš to paveica divos uzbrukumos pēc kārtas. Mača izskaņa jau aizritēja nedaudz līdzvērtīgāk, tomēr tobrīd "Celtics" jau tobrīd bija nodrošinājusi drošu uzvaru.

Pēdējās mača minūtēs Porziņģis atkal nespēlēja, treneriem vairāk ļaujot spēlēt citiem spēlētājiem, jo spēles liktenis jau bija izšķirts.

"Knicks" ar trim zaudējumiem trīs spēlēs atrodas Austrumu konferences kopvērtējuma apakšgalā. Kopā ar Čikāgas "Bulls" tās ir vienīgās komandas konferencē, kas šosezon vēl nav tikušas pie uzvarām.

Tikmēr "Celtics" četros mačos izcīnīja otro uzvaru, kas Austrumu konferences kopvērtējumā pašlaik ļauj atrasties septītajā vietā.

Pirmajās divās spēlēs, kurās "Knicks" cieta zaudējumus pret Oklahomasitijas "Thunder" un Detroitas "Pistons", Porziņģis vidēji guva 32,0 punktus.

Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs piektdien, kad savā laukumā sacentīsies ar Bruklinas "Nets".

Iepriekšējā sezonā Porziņģis aizvadīja savu otro sezonu pasaules spēcīgākajā basketbola līgā. Viņš 66 spēlēs caurmērā iemeta 18,1 punktu un izcīnīja 7,2 atlēkušās bumbas. Tiesa, latvieša rezultatīvais sniegums nepalīdzēja "Knicks" komandai, kas NBA izslēgšanas turnīru nav sasniegusi jau četrus gadus pēc kārtas.

Iepriekšējā sezonā "Knicks" 82 spēlēs izcīnīja 31 uzvaru un Austrumu konferences kopvērtējumā palika 12.vietā.