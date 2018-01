Lai gūtu 17 punktus, Porziņģim vajadzēja realizēt piecus no 11 divpunktu metieniem, abus izmestos tālmetienus un vienu no trim soda metieniem. Viņam arī piecas atlēkušās bumbas, viena pārtverta bumba, viena piespēles un viens bloks, kā arī četras piezīmes. Latvietis laukumā šajā spēlē pavadīja 28 minūtes.

"Knicks" labā 17 punktus guva arī Tims Hārdevejs un Maikls Bīzlijs, 16 punktus guva Kortnijs Lī, bet Enesa Kantera kontā 12 punkti un 14 atlēkušās bumbas. "Lakers" labā Džordans Klārksons guva 27 punktus un izdarīja 10 rezultatīvas piespēles, savukārt Džūliuss Rendls izcēlās ar 27 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām.

"Knicks" šajās sezonā tikusi pie 21 uzvaras 47 spēlēs, bet izbraukumā gūtas tikai sešas uzvaras. Austrumu konferences kopvērtējumā ņujorkieši ierindojas 10. vietā. "Lakers" šajā mačā guva 17. uzvaru sezonā, kas tai dod 11. pozīciju Austrumu konferencē.

Otrdien "Knicks" komanda izbraukuma spēļu sēriju turpinās ar maču pret Goldensteitas "Warriors", bet tam sekos spēles pret Denveras "Nuggets" un Fīniksas "Suns". Mājās "Knicks" atgriezīsies 30.janvārī, kad savā laukumā tiksies ar Bruklinas "Nets" komandu.

NBA spēle: Ņujorkas Knicks - Losandželosas Lakers

Šajā mačā Porziņģis laukumā pavadīja 28 minūtes, kuru laikā guva 17 punktus, realizējot piecus no 11 divpunktu metieniem, abus tālmetienus un vienu no trim soda metieniem. Viņam arī piecas atlēkušās bumbas, viena pārtverta bumba, viena piespēles un viens bloks, kā arī četras piezīmes.

"Knicks" - "Lakers 107:127. Spēle noslēgusies.

105:124Kanters guva punktus pēc Porziņģa neprecīzā metiena, bet Rendls un Nenss uzreiz guva punktus "Lakers".

Porziņģis devās uz groza, bet viņa mēģinājumu bumbu triekt grozā bloķēja Nenss

103:120"Lakers" turpināja audzēt pārsvaru, bet "Knicks" uzbrukums bija pilnībā apstājies. Porziņģis pēdējos uzbrukumos pie bumbas nav ticis.

103:116Klārksons caurgājienā guva savu 27. punktu spēlē, bet Rendls ar "dankiem" panāca 13 punktu pārsvaru Losandželosai. Rendls arī ļoti rezultatīvs, viņam jau 25 punkti.

Šī mača pārtraukumā līdzjutējs nopelnīja 100 000 dolāru. https://twitter.com/NBALatvija/status/955206110625128454

103:110Porziņģis uzreiz reabilitējās par tehnisko piezīmi, un viņš iemeta pustālo metienu, bet soda metiens tika ieskaitīts, jo latvietis pārāk ātri devās pēc atlēkušās bumbas. Mirkli vēlāk viņš tika pie ceturtās atlēkušās bumbas, Bīzlijs iemeta pustālo metienu, mēģinot panākt ņujorkiešu atspēlēšanos.

99:110Bīzlijs trieca bumbu grozā pēc minūtes pārtraukuma. Rendls atkal apspēlēja Porziņģi, bet Bizlijs līdzīgā stilā guva punktus Ņujorkai. Porziņģis kaut ko pateica tiesnesim un uzreiz saņēma tehnisko piezīmi. "Lakers" tikmēr panāk jau +11.

95:105Porziņģis atgriezās laukumā, un viņš aizsardzībā centās apturēt Rendlu, kurš bumbu atmeta Nensam, un viņš trieca to grozā no augšas.

95:103O'Kvins guva punktus ceturtdaļas sākumā, bet Rendls izlauzās cauri "Knicks" aizsardzībai. "Knicks" spēlētājs Burks un Klārksons apmainījās ar punktu guvumiem.

Sākusies 4. ceturtdaļa.

https://twitter.com/NBA/status/955201527190343682

89:97. Noslēgusies 3. ceturtdaļa

89:95Bīzlijs nomainīja Porziņģi, bet ātri tika nomainīts, jo nopelnīja savu piekto piezīmi. "Lakers" izdevās izrāviens, kas deva sešu punktu pārsvaru.

https://twitter.com/nyknicks/status/955199048461332481

https://twitter.com/NBA/status/955198344602771456

89:90Lī un Brūvers apmainījās ar tālmetieniem, bet Porziņģis zem groza savāca savu trešo atlēkušo bumbu.

86:87Klārksons atlēcienā pārmeta pāri Porziņģim, tad arī Brūveram divi punkti, bet Lī apturēja pretinieku izrāvienu. Rendls trieca bumbu grozā no augšas, bet Karuso ar tālmetienu atguva vadību "Lakers".

84:78Brūvers guva divus punktus "Lakers" vienībai, bet Porziņģis trāpīja arī otro izmesto tālmetienu. Kuzma pārmeta pāri Porziņģim, bet Kanters atguva punktus ņujorkiešiem. Porziņģis bija "karsts" un mirkli vēlāk iemeta pustālo pāri Kuzmam.

77:74Porziņģis iemeta pirmo tālmetienu spēlē, gūstot savu devīto punktu. Kuzma uzreiz atbildēja ar savu trīspunktnieku, bet nākamajā epizodē latvietis tika pie diviem soda metieniem, taču realizēja vienu no diviem.

73:69Rendls izcīnīja atlēkušo bumbu uzbrukumā un apspēlēja Porziņģi. Nākamajā uzbrukumā Porziņģis piespēlēja Hārdevejam, kurš atkal iemeta tālmetienu. Arī Lī bija precīzs no tālās distances, un "Lakers" ņēma minūtes pārtraukumu.

67:67"Knicks" izdevās lielisks puslaika sākums, jo Hārdevejs iemeta tālmetienu, nopelnīja soda metienu un to realizēja.

Sācies 2. puslaiks

https://twitter.com/NBA/status/955191280568594432

Maikls Bīzlijs ar 11 punktiem pirmajā puslaikā bija rezultatīvākais “Knicks” spēlētājs, taču viņam arī četras piezīmes, savukārt Tims Hārdevejs guva 10 punktus. “Lakers” labā 14 punkti Brūkam Lopesam, bet 12 punkti Džuliusa Rendla kontā.

Porziņģis pirmajā puslaikā nospēlēja 10 minūtes, kuru laikā guva sešus punktus, trāpot trīs no sešiem divpunktu metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, viens bloks un trīs piezīmes.

"Knicks" - "Lakers" 63:67. Noslēdzies 1. puslaiks. Pēc minūtes pārtraukuma Lopess iemeta vēl vienu tālmetienu, Hārdevejs tika pie diviem soda metieniem un realizēja vienu. Hārdevejs nākamajā uzbrukumā iemeta tālmetienu, tad Ingrams iemeta vienu soda metienu, Rendls trieca bumbu grozā. Pēdējā minūtē abām komandām bija rezultatīvi uzbrukumi, bet "Knicks" puslaiku noslēdza ar četru punktu deficītu.

https://twitter.com/nyknicks/status/955190399768829952

53:57Lī, Hārdevejs un Ernangomess guva punktus un samazināja Ņujorkas komandas rezultāta deficītu.

https://twitter.com/NBA/status/955187803574407170

46:54"Knicks" komandai neveiksmīgas pēdējās epizodes, un "Lakers" ar soda metieniem guva punktus. Porziņģis gan laukumā iznāca uz ļoti īsu brīdi, jo viņš nopelnīja savu trešo piezīmi un atkal tika nomainīts.

46:49Rezultatīvā cīņā "Knicks" pārsvaru lēnām izdevās sadeldēt, bet Porziņģis atgriezās laukumā.

38:45Kuzma ar tālmetienu panāca deviņu punktu pārsvaru "Lakers", bet pēc minūtes pārtraukuma Nilikinā bija precīzs no pustālās distances. Nenss skaisti trieca bumbu grozā no gaisa, taču O'Kvins guva punktu no soda metienu līnijas.

https://twitter.com/nyknicks/status/955185021014462465

34:40Rezultatīva cīņa turpinājās, un "Knicks" labā punktus guva Bīzlijs un Makdermots. Karuso, Klārksons un Kuzma ar savu rezultativitāti ļāva palielināt "Lakers" pārsvaru. https://twitter.com/nyknicks/status/955186832597118976

Sākusies 2. ceturtdaļa.

https://twitter.com/JanisCelmins/status/955177268032233473

29:30. Noslēgusies 1. ceturtdaļa. Bīzlijs iemeta tālmetienu, taču "Lakers" izdevās veiksmīgas epizodes, kas ļāva gūt punktus. "Knicks" saspēles vadītājs Nilikinā ar tālmetienu no stūra rezultātu izlīdzināja. Klārksons un Lī guva punktus savām komandām ceturtdaļas noslēgumā.

21:23Porziņģis nopelnīja otro piezīmi un tika nomainītes pret Maiklu Bīzliju. Rendls iemeta abus soda metienus.

21:21Pēc minūtes pārtraukuma Porziņģis nopelnīja piezīmi uzbrukumā, bet pēc labas aizsardzības uzbrukumā viņam vēl viens realizēts pustālais metiens. Latvietis izcīnīja atlēkušo bumbu aizsardzībā, iesāka uzbrukumu, kurā noslēgumā Kanters trieca bumbu grozā. Klārksons atbildēja ar "danku", bet Kanters vēlreiz guva punktus.

15:19Porziņģis netrāpīja pustālo metienu, bet Lopess spēles sākumā spēlēja ļoti rezultatīvi, gūstot savu 11. punktu. Tad vēl Renlds iespieda bumbu grozā, un minūtes pārtraukums "Knicks".

15:14Lī ar metienu no tuvas distances guva punktus "Knicks" vienībai, pēc kura "Lakers" pieprasīja minūtes pārtraukumu. Rendls trešo reizi mēģināja triekt bumbu grozā, bet Kanters pārkāpa noteikumus. "Lakers" divus punktus atguva, bet Kanters iedabūja bumbu grozā pret četriem pretspēlētājiem. Vienības nākamajās epizodēs turpināja audzēt rezultātu.

9:7Lopess iemeta tālmetienu "Lakers" komandai, bet Porziņģis no laukuma stūra bija precīzs divpunktu metienā. Porziņģis vēlāk skaisti bloķēja Ingrama metienu, uzbrukumā viņam vēl viens pustālais metiens pēc pagrieziena.

5:4Porziņģis izcīnīja savai komandai pirmo uzbrukumu, bet "Knicks" punktus neguva. Pēc tam Rendls trieca bumbu pāri latvietim, bet mirkli vēlāk viņš pārtvēra bumbu un atkal "iedankoja". Hārdevejs ar tālmetienu guva pirmos punktus Ņujorkas komandai, bet Kanters pēcāk realizēja pustālo.

Spēle sākusies!

Ņujorkas "Knicks" sākumsastāvs: Džerets Džeks, Kortijs Lī, Tims Hārdavejs, Kristaps Porziņģis, Eness Kanters.Losandželosas "Lakers" sākumsastāvs: Tailers Eniss, Džošs Hārts, Brendons Ingrams, Džūliuss Renlds, Brūks Lopess.

Komandu līderi šajā sezonā.

Pēdējās piecās spēlēs "Knicks" izcīnījusi divas uzvaras, bet "Lakers" - trīs. Ņujorkas komanda centīsies izcīnīt savu septīto uzvaru izbraukuma, bet "Lakers" mēģinās izcīnīt savu 11 uzvaru savā laukuma.

https://twitter.com/nyknicks/status/955171800102600704

Porziņģim iepriekšējā spēle pret "Lakers" izdevās lieliska. http://www.delfi.lv/sports/news/basketball/news/porzingim-fenomenals-sniegums-spele-pret-lakers.d?id=49541807

Savukārt “Lakers” ar 16 uzvarām un 29 zaudējumiem ir 13. vietā Rietumu konferencē. Šajā mačā komandai nevarēs palīdzēt pamatsastāva saspēles vadītājs Lonzo Bols.

Kristapa Porziņģa šīs sezonas vidējie rādītāji ir gūti 23,5 punkti, izcīnītas 6,8 atlēkušās bumbas un bloķēti 2,4 metieni. Savukārt janvārī aizvadītajās desmit spēlēs viņš vidēji guvis 20,4 punktus, izcīnījis 7,2 atlēkušās bumbas un bloķējis 2,8 metienus. Savukārt Knicks" ar 21 uzvaru 46 spēlēs saglabā desmito vietu Austrumu konferencē.

Latvijas basketbola līdzjutējiem arī šovakar ir iespēja svētdienas vakarā vēlot NBA spēli ar latviešu līdzdalību. Kristaps Porziņģis un "Knicks" turpina izbraukumu spēļu sēriju, spēkojoties ar Losandželosas "Lakers".